Una nena de 12 años resultó herida por una bala perdida mientras festejaba junto a sus hermanos y primos en Villa Sarmiento, Morón. La menor fue trasladada de inmediato al hospital San Juan de Dios y luego derivada al sanatorio La Trinidad, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, según informaron sus familiares.
Hablaron los familiares de la nena de 12 años herida por una bala perdida en Morón: "Esto es minuto a minuto"
La menor se encuentra internada en terapia intensiva; su familia asegura que está estable y mantiene pronóstico reservado.
Morón: una nena de 12 años permanece grave tras recibir una bala perdida durante los festejos de Navidad
Su tía Mariana explicó que el proyectil permanece dentro del cráneo y que no hay orificio de salida, lo que complica el cuadro. "Esto es minuto a minuto, gracias a Dios está estable. Le tuvieron que hacer un procedimiento y pedimos fuerzas para que se recupere pronto", afirmó.
El tío de la niña, Pablo, declaró a C5N que por el momento "no está comprometida ninguna parte motora" y destacó que "no empeoró" desde que fue internada durante la madrugada. Además, agregó: "Hay que seguir esperando, el cuadro está controlado, dentro de los parámetros que se esperan".
Cómo ocurrió el incidente
El hecho tuvo lugar sobre la calle Pedro Castelli, en el cruce con la Colectora de Acceso Oeste, minutos después de la medianoche. La familia había salido a ver los fuegos artificiales cuando la bala impactó en la cabeza de A. Su tío Ricardo relató: "Ella se encontraba con sus primos y hermanos festejando cuando ocurrió el incidente y no llamaron a la ambulancia, sino que la propia familia la trasladó al hospital".
"Los padres están hechos mierda. Están todos mal. Ojalá salga todo bien", agregó Ricardo. También denunció al autor del disparo: "Y al tipo que disparó... ¿qué le puedo decir? Reputearlo de arriba a abajo".
Vecinos informaron que encontraron balas en sus patios similares al proyectil que hirió a la niña. Hasta el momento, se desconoce la identidad del autor y desde dónde se efectuó el disparo.
La tía Mariana reconstruyó la secuencia: "Son 12 primitos chiquitos que estaban con ella. Ella se cae hacia atrás y empieza a decir que le quema la cabeza. Pensaron que era un cohete, cuando la van a levantar, ven que tiene sangre y se desvanece".
