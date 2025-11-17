Llega el final del jury contra la jueza Julieta Makintach: este martes se conocerá el veredicto

La magistrada está acusada de haber participado en un documental que seguía el "detrás de escena" del juicio por la muerte de Diego Maradona.

El jury contra la jueza Julieta Makintach llegará a su punto final este martes cuando el Jurado de Enjuiciamiento dé a conocer el veredicto . La magistrada está acusada de haber participado en un documental que seguía el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , que finalmente tuvo que ser anulado.

La audiencia comenzará a las 10 de la mañana en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata.

Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía solicitaron su destitución . Por el contrario, la defensa pidió la jueza quede absuelta y que se acepte la renuncia presentada por Makintach.

Según argumentó la fiscal Ana Duarte , la magistrada "utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”. " Mintió, presionó y abusó del poder ", denunció y remarcó que a lo largo del proceso se pudieron constatar "todas las acusaciones".

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (exalumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

Jury contra la jueza Makintach: qué dijo en su defensa

Por su parte, Makintach respondió a las acusaciones y aseguró que “no había documental". A su vez, explicó: "El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, sostuvo en diálogo con NA, respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La acusada evitó referirse al veredicto que se dictaminará este martes, pero se mostró cauta: “Vamos a esperar”.

Actualmente, la jueza está suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo. Allí se pudo ver a la jueza manejando hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofreció una entrevista en su despacho y fue filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.