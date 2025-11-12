Caso Diego Maradona: declaró Gianinna en el jury contra la jueza Julieta Makintach







La jornada también contará con otros testimonios relevantes. Entre ellos, el de José Arnal, uno de los socios de la productora La Doble, responsable del proyecto cinematográfico Justicia Divina, donde Makintach habría tenido un rol protagónico.

Julieta Makintach, la jueza señalada por haber anulado el primer juicio oral por la muerte de Diego Maradona

En el marco del juicio político que enfrenta la jueza Julieta Makintach, este miércoles se desarrolla una nueva audiencia en el anexo de la Cámara de Senadores de La Plata. En esta oportunidad, las principales protagonistas son Dalma y Gianinna Maradona, quienes prestan declaración en el proceso contra la magistrada señalada por haber anulado el primer juicio oral por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. En este marco, la primera en prestar testimonio fue la hija menor del astro.

Además de las hijas del astro del fútbol, la jornada contará con otros testimonios relevantes. Entre ellos, el de José Arnal, uno de los socios de la productora La Doble, responsable del proyecto cinematográfico Justicia Divina, donde Makintach habría tenido un rol protagónico. También fueron convocados Juan “El Chavo” D’Emilio, escritor y pareja de una allegada a la jueza, y María Lía Aleman, amiga de la infancia de Makintach y una de las impulsoras del documental sobre el juicio por la muerte del Diez.

Precisamente, Aleman declaró el martes en el jury, brindando un testimonio que conmovió profundamente a la magistrada, quien no pudo contener las lágrimas y terminó abrazándola. La testigo relató cómo conoció a "El Chavo" D'Emilio, un ferviente admirador de Maradona, a quien presentó con Makintach cuando se supo que ella integraría el tribunal del caso.

“Le dije al Chavo que con Julieta podíamos hacer algo, una mujer con trayectoria en la Justicia y en un ámbito tan machista, involucrada en un caso de tanta repercusión. Al día siguiente, me volvió a preguntar por la idea y le escribí a Julieta para comentárselo”, recordó Aleman.

En su testimonio también explicó cómo surgió el guion del documental: “No fue un guion formal, sino una escaleta, un punteo de ideas que presentamos para reservar el proyecto, porque no se puede registrar solo una idea”.

Dalma Gianinna Juicio Maradona 2 Las principales protagonistas serán Dalma y Gianinna Maradona, quienes prestarán declaración en el proceso contra la magistrada. AN Antes de esa declaración, Makintach volvió a tomar la palabra en su defensa. La jueza insistió en que sus colegas del tribunal estaban al tanto de que su amiga planeaba hacer un documental sobre la Justicia en el contexto del caso Maradona. “No es lo mismo que decir que yo participaba en el proyecto. Esa diferencia es mínima, pero es lo que me trajo hasta acá”, aseguró. Durante la audiencia, también declaró Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa por la muerte del exfutbolista. Sin embargo, el momento más tenso se vivió cuando los representantes del Colegio de Abogados de San Isidro, parte acusadora en el proceso, solicitaron proyectar el tráiler, el guion y los primeros capítulos de Justicia Divina, incluso en su versión en inglés. La reacción de algunos de los conjueces fue inmediata: varios se tomaron la cabeza al ver las imágenes, recordando la escena del juicio original en la que se exhibieron los mismos videos luego de que Makintach negara haber tenido participación alguna en el film.