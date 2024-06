Qué dijo la mamá de Sofía Herrera luego de las comparaciones con la hija del matrimonio detenido por el caso Loan

Sin embargo, su madre, María Elena Delgado habló al respecto este martes y negó el parecido. “La mujer (por la madre de Brisa) dice que tiene 14 años. Si tiene esa edad no podría ser nunca mi hija. Me llenaron de mensajes con la foto de la hija de Pérez y yo la vi a la chiquita, pero no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, dijo en diálogo con radio Mitre.