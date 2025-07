Qué electrodomésticos podés traer desde otros países con la eliminación de las restricciones y cuánto ahorrarías

Los puntos más sobresalientes de la eliminación de restricciones aduaneras

Los lineamientos del nuevo régimen que publica ARCA aclara ciertos puntos fundamentales. Si bien es cierto que a partir de ahora es posible comprar, por ejemplo en Chile una heladera o un lavarropas, también lo es que solo es posible comprar uno por año. "Se admitirá un máximo de una unidad de la misma especie, en condición de nueva, por año calendario y por viajero mayor de 16 años. Para ello, se deberá completar el formulario OM2153-A, el cual tendrá para el viajero carácter de Declaración Jurada", aclaró ARCA sobre los electrodomésticos a importar.

Otro punto a tener en cuenta es que, la importación simplificada, no afecta al actual Régimen de Equipaje porque, indica el texto, el régimen en rigor no afecta a este tipo de mercaderías. Es decir que no impacta sobre el tope de los 300 dólares por vía terrestre ni a los 500 dólares por vía aérea que afecta a productos tecnológicos como televisores, equipos de audio, videojuegos, computadoras y demás.

Electrodomésticos: ¿Cuánto ahorrarías al comprarlos en otro país?

Cuando uno realiza la comparación de los productos en Chile y en Argentina, puede ver si conviene comprarlos en nuestro país o en el país vecino.