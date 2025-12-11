SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025 - 10:37

Qué es la tirzepatida, clave en el nuevo tratamiento aprobado contra la obesidad y diabetes en Argentina

La nueva molécula dual muestra beneficios adicionales en personas con insuficiencia cardíaca, apnea del sueño y otras condiciones asociadas al exceso de peso.

El tratamiento se administra mediante una lapicera prellenada de uso semanal, lo que facilita la aplicación subcutánea.

La llegada de la tirzepatida a Argentina marca un punto de inflexión en el tratamiento médico de dos de los problemas de salud más frecuentes: la obesidad y la diabetes.

En un contexto en el que las cifras siguen creciendo y los métodos tradicionales muestran límites, esta nueva molécula inyectable, de uso semanal y basada en un mecanismo de acción distinto al de las terapias ya conocidas, se presenta como una alternativa que despierta expectativas entre especialistas y pacientes. A continuación, conocé los detalles.

Qué es la tirzepatida

La tirzepatida es un medicamento inyectable de administración semanal que acaba de llegar a nuestro país. Su característica más relevante es que es el primer agonista dual capaz de actuar simultáneamente sobre dos receptores hormonales, el GIP y el GLP-1.

Este doble mecanismo permite influir sobre varias rutas metabólicas al mismo tiempo. Por un lado, la activación del GLP-1 favorece la saciedad, enlentece el vaciado gástrico y estimula la producción de insulina dependiente de glucosa, un punto clave para normalizar los niveles de azúcar en sangre.

El otro, por su parte, contribuye a regular el funcionamiento del tejido adiposo, optimiza el almacenamiento y la utilización de energía y mejora la sensibilidad a la insulina.

La combinación de ambas acciones potencia el efecto final: una reducción de peso considerable, que en estudios clínicos superó el 25% en algunos casos, y un progreso sostenida de parámetros metabólicos.

Además, destaca por su diseño farmacológico. La molécula, desarrollada por la firma Eli Lilly y comercializada en la región por Adium (a excepción de Brasil, México y Colombia), incorpora una fracción lipídica que prolonga su vida media a varios días, lo que permite que la aplicación por vía subcutánea sea cada 7 días mediante una lapicera prellenada con dosis ajustables.

Está indicada para adultos mayores a 18 años con obesidad o sobrepeso que presenten factores de riesgo asociados, y también para personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, sus beneficios también actúan sobre pacientes con prediabetes, hígado graso, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca y otras comorbilidades asociadas.

Cuáles son los cuidados que hay que tener

El uso de la tirzepatida requiere una supervisión médica estricta y un plan de tratamiento. No es un medicamento de acceso libre y su indicación depende de una evaluación completa que considere el estado metabólico del paciente y sus afecciones.

El esquema habitual comienza con una dosis baja para favorecer la adaptación del organismo y reducir efectos gastrointestinales, como náuseas o cambios en el tránsito intestinal, y luego se incrementa de manera progresiva.

El seguimiento es clave porque la molécula puede mejorar de forma rápida la sensibilidad a la insulina, lo que obliga a ajustar otros fármacos para evitar episodios de hipoglucemia en personas con diabetes. A su vez, la pérdida de peso acelerada requiere controlar parámetros cardíacos, renales y hepáticos.

También es fundamental mantener hábitos de alimentación saludable y actividad física.

