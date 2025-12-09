Aseguran que un tratamiento pionero revierte la leucemia en algunos pacientes

Una terapia pionera revirtió casos de cáncer de sangre agresivos e incurables en algunos pacientes. El tratamiento implica editar con precisión el ADN de los glóbulos blancos para transformarlos en un "fármaco vivo" que combate la enfermedad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Actualmente ocho niños y dos adultos fueron tratados por leucemia linfoblástica aguda de células T, indicó la CNN. Se supone que estas células son los guardianes del cuerpo (buscan y destruyen amenazas), pero en esta forma de leucemia crecen sin control.Informate más
Para quienes participaron en el ensayo, la quimioterapia y los trasplantes de médula ósea habían fracasado. Aparte de la medicina experimental, la única opción que quedaba era hacerles la muerte más llevadera.
Un tratamiento pionero revertiría la leucemia incurable en algunos pacientes
"Realmente pensé que iba a morir y que no podría crecer y hacer todas las cosas que todo niño merece poder hacer", dijo a la cadena la paciente Alyssa Tapley (16), de Leicester, la primera en el mundo en recibir tratamiento en el Great Ormond Street Hospital.
El tratamiento revolucionario consistió en eliminar su antiguo sistema inmunitario y desarrollar uno nuevo. Ahora, el cáncer de Tapley es indetectable y solo necesita revisiones anuales. El equipo del University College London (UCL) y del Great Ormond Street Hospital utilizó una tecnología llamada edición de base.
Los cuatro tipos de bases del ADN —adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T)— son los componentes básicos del código genético humano. Su edición permite a los científicos acercarse a una parte precisa del código y alterar la estructura molecular de sólo una, convirtiéndola de un tipo a otro.
Los investigadores intervinieron a las células T sanas y así eliminaron a las perjudiciales sin que el tratamiento se autodestruyera. Si así no se puede detectar el cáncer después de cuatro semanas, a los pacientes se les realiza un trasplante de médula ósea para regenerar su sistema inmunológico.
"Hace unos años, esto habría sido ciencia ficción", sostuvo el profesor Waseem Qasim de la UCL y Great Ormond Street. En esa línea, agregó que los médicos deben "desmantelar básicamente todo el sistema inmunológico" como parte de un "tratamiento profundo, intensivo, muy exigente para los pacientes, pero cuando funciona, funciona muy bien”.
La UBA desarrolla una herramienta con inteligencia artificial para predecir la respuesta a tratamientos contra el cáncer
Se trata de profesionales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y aunque aún está en fase preclínica, el proyecto ya fue distinguido con el Premio CRIION-Frank de Investigación en Biomedicina. Se estima que en los próximos dos años se valide a nivel clínico, con una aplicación hospitalaria en un plazo de entre cinco y diez años.
El proyecto es llevado adelante por Matías Pibuel, Silvina Lompardia (UBA-CONICET) y Martín Ledesma (bioinformático del Hospital El Cruce).
Dejá tu comentario