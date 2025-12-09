Aseguran que un tratamiento pionero revierte la leucemia en algunos pacientes

Se trata de una terapia para casos agresivos que implica editar la genética del paciente. "Hace unos años, esto habría sido ciencia ficción", sostienen médicos participantes del estudio.

Una terapia pionera revirtió casos de cáncer de sangre agresivos e incurables en algunos pacientes . El tratamiento implica editar con precisión el ADN de los glóbulos blancos para transformarlos en un "fármaco vivo" que combate la enfermedad.

Para quienes participaron en el ensayo , la quimioterapia y los trasplantes de médula ósea habían fracasado . Aparte de la medicina experimental, la única opción que quedaba era hacerles la muerte más llevadera.

"Realmente pensé que iba a morir y que no podría crecer y hacer todas las cosas que todo niño merece poder hacer", dijo a la cadena la paciente Alyssa Tapley (16) , de Leicester, la primera en el mundo en recibir tratamiento en el Great Ormond Street Hospital.

Los cuatro tipos de bases del ADN —adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T)— son los componentes básicos del código genético humano. Su edición permite a los científicos acercarse a una parte precisa del código y alterar la estructura molecular de sólo una, convirtiéndola de un tipo a otro.

sangre artificial Japón.jpg Los investigadores aprovecharon el poder natural de las células T sanas y eliminaron a las perjudiciales.

Los investigadores intervinieron a las células T sanas y así eliminaron a las perjudiciales sin que el tratamiento se autodestruyera. Si así no se puede detectar el cáncer después de cuatro semanas, a los pacientes se les realiza un trasplante de médula ósea para regenerar su sistema inmunológico.

"Hace unos años, esto habría sido ciencia ficción", sostuvo el profesor Waseem Qasim de la UCL y Great Ormond Street. En esa línea, agregó que los médicos deben "desmantelar básicamente todo el sistema inmunológico" como parte de un "tratamiento profundo, intensivo, muy exigente para los pacientes, pero cuando funciona, funciona muy bien”.

La UBA desarrolla una herramienta con inteligencia artificial para predecir la respuesta a tratamientos contra el cáncer

Un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla una herramienta de inteligencia artificial (IA) para predecir la respuesta individual a la quimioterapia. Así, orientaría la elección del tratamiento más adecuado sin exposiciones con efectos adversos ni beneficio clínico.

Se trata de profesionales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y aunque aún está en fase preclínica, el proyecto ya fue distinguido con el Premio CRIION-Frank de Investigación en Biomedicina. Se estima que en los próximos dos años se valide a nivel clínico, con una aplicación hospitalaria en un plazo de entre cinco y diez años.

El proyecto es llevado adelante por Matías Pibuel, Silvina Lompardia (UBA-CONICET) y Martín Ledesma (bioinformático del Hospital El Cruce).