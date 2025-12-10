Cuáles son los riesgos y complicaciones de los implantes dentales, según los especialistas + Seguir en









Colocar un implante es más rápido, más sencillo y mucho más lucrativo para la clínica, que restaurar una pieza dental original. Por eso, el especialista Javier Calatrava advierte sobre las consecuencias.

Los riesgos y complicaciones de los implantes dentales, según los especialistas.

Muchas personas optan por realizarse implantes dentales, ya sea ante la falta de una pieza o por simple estética. Sin embargo, clínicas de todo el mundo advierten que aunque parezca una solución rápida, efectiva y casi permanente, miles de pacientes presentan complicaciones derivadas de la cirugía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Estamos viendo ahora los problemas de los implantes colocados hace años”, afirmó el médico y especialista en implantología Javier Calatrava, que aseguró la existencia de evidencia de que las restauraciones sobre dientes "duran más y con menos complicaciones que las hechas sobre implantes”.

Además, el experto aseguró: “El implante es un arma de doble filo. Cuando tú lo colocas, te casas con él”, advierte. Es decir que los implantes no hacen caries, pero sí pueden sufrir periimplantitis, aflojarse, infectarse o fracasar con el tiempo, especialmente si el paciente no recibe instrucciones precisas de mantenimiento.

IMPLANTE DENTAL 2 Clínicas de todo el mundo advierten que miles de pacientes presentan complicaciones derivadas de los implantes. De esta manera, el especialista indica que conviene pelear por los dientes propios antes de dar el salto a la cirugía. Una pieza dental que parece perdida puede mantenerse sana con un tratamiento periodontal adecuado, revisiones periódicas y buenos hábitos de higiene.

El problema de los implantes dentales El experto sugiere el problema detrás de los implantes dentales es económico. Mientras que rehabilitar un diente exige tiempo, revisiones, raspados y tratamientos restauradores, colocar un implante es más rápido, más sencillo y mucho más lucrativo para la clínica.

De esta manera, existe el riesgo de que se e opte por extraer dientes salvables para sustituirlos por implantes sin valorar bien las consecuencias futuras. Esta situación llevó a que varios pacientes pidan directamente quitarse todos los dientes por implantes. En este contexto, el especialista dicen que en ocasiones se presentan pacientes con bocas con periodontitis avanzada, caries múltiples o arcadas desalineadas en las que todavía es posible trabajar para recuperar la función sin pasar por la extracción masiva. “Hay clínicas que lo hacen porque es más rápido y rentable, pero no es lo mejor para el paciente”. De igual forma, el doctor dice que para las personas que perdieron piezas y necesitan recuperar la masticación, el implante sigue siendo una excelente opción. La clave está en aplicarlo cuando realmente es necesario y no como vía rápida o sustitución indiscriminada de dientes sanables.

Temas Salud