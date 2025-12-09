Revolución en la salud infantil: crean el mayor catálogo de cáncer en niños para nuevas terapias + Seguir en









El nuevo atlas con más de 400 líneas celulares busca acelerar el desarrollo de inmunoterapias seguras y efectivas para cánceres que afectan a niños.

El Atlas del Modelo de Cáncer Infantil será clave para impulsar terapias guiadas por IA.

Científicos australianos desarrollaron un catálogo pionero de cánceres pediátricos y presentaron un recurso sin equivalentes que promete transformar la investigación y el tratamiento oncológico infantil. El modelo, creado para acelerar el desarrollo de inmunoterapias, se convirtió en la base de datos más completa del mundo en su área.

El proyecto, bautizado como Atlas del Modelo de Cáncer Infantil (CCMA) y alojado en el Instituto Hudson de Investigación Médica, reúne más de 400 líneas celulares de cáncer pediátrico de alto riesgo, la colección más extensa conocida hasta hoy. Según información del propio Instituto, el catálogo fue diseñado para permitir pruebas y análisis de terapias impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), lo que acelera tanto el descubrimiento de biomarcadores como el desarrollo de tratamientos personalizados.

El nuevo catálogo reúne más de 400 líneas celulares de cáncer pediátrico de alto riesgo. Un recurso clave para terapias más precisas El avance se vuelve especialmente relevante porque los cánceres pediátricos, pese a ser menos frecuentes que los de adultos, representan una de las principales causas de muerte por enfermedad en niños. Además, sus tumores suelen responder mal a inmunoterapias diseñadas para adultos y los tratamientos tradicionales pueden dejar secuelas permanentes en organismos en desarrollo.

Para enfrentar estos desafíos, los investigadores analizaron más de 200 líneas celulares del CCMA con el objetivo de identificar dos elementos cruciales para la respuesta inmune:

El tipo de HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos) .

. Los posibles neoantígenos que cada muestra puede presentar al sistema inmunológico. La clave de los neoantígenos Claire Xin Sun, autora principal del estudio del Instituto Hudson y la Universidad Monash, explicó la relevancia de estos hallazgos al señalar: "Los HLA son proteínas en la superficie de las células que el sistema inmunitario utiliza para distinguir entre lo 'propio' y lo 'ajeno'. Con esta información, predijimos qué neoantígenos podría producir y presentar cada modelo de cáncer".

imagen-6-1280x731 Los investigadores comparan la acción del sistema inmunitario con la identificación de “lo propio” y “lo ajeno”. Los neoantígenos son fragmentos proteicos anormales producidos cuando las células cancerosas mutan. Conocer el tipo de HLA permite determinar con mayor precisión cuáles de estos fragmentos pueden ser identificados de manera efectiva por el sistema inmunitario, un paso fundamental para diseñar inmunoterapias más dirigidas. De acuerdo con el estudio, publicado en iScience, esta base de datos ayudará a los científicos a reconocer qué tumores tienen antígenos procesables, convirtiéndolos en candidatos ideales para terapias inmunológicas. El objetivo final es orientar el diseño de tratamientos más seguros, eficaces y adaptados a la biología específica del cáncer infantil.

