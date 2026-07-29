CABA lanzó un concurso para transformar el look del Microcentro: quiénes pueden participar y cómo anotarse

El certamen convocará a arquitectos, diseñadores y equipos interdisciplinarios para presentar propuestas innovadoras. La inscripción estará abierta hasta el 17 de septiembre.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió las inscripciones para Identidad BA , un concurso nacional para presentar proyectos con el objetivo de desarrollar una identidad visual unificada para el paisaje urbano del Microcentro porteño. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio de Espacio Público, organizada por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y auspiciada por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).

Arquitectos y diseñadores de todo el país ya podrán inscribirse para presentar sus propuestas. El registro estará habilitado hasta el 10 de septiembre de este año .

La convocatoria invita a arquitectos, diseñadores y equipos interdisciplinarios a presentar propuestas para rediseñar distintos elementos del espacio público , como bancos, cestos de residuos, bicicleteros, alcorques, canteros, bebederos, puestos de diarios y flores y áreas gastronómicas, entre otros. La iniciativa apunta a que todos compartan un mismo lenguaje estético y contribuyan a consolidar una imagen contemporánea del área.

El lanzamiento fue encabezado por el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi; el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas; el subsecretario de Políticas Productivas, Nahuel Celerier; y el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), Álvaro García Resta.

"Buenos Aires tiene una larga tradición de diseño en el espacio público: desde bancos y luminarias históricas, hasta las paradas de transporte público o las señales viales. Con este concurso queremos proyectarla hacia adelante. Convocamos arquitectos, diseñadores y creativos de todo el país para pensar juntos cómo queremos que se vea y se viva el Microcentro", afirmó en el lanzamiento el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) agregó: "Si hay un lugar de la Ciudad que nos define a los porteños es el Microcentro. Esperamos que mucha gente se anote, participe y que los proyectos estén a la altura de esta Ciudad espectacular que tenemos", señaló Álvaro García Resta, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Según explicaron, el Microcentro incorpora desde hace años mobiliario urbano de distintas épocas y características, lo que derivó en un paisaje heterogéneo y sin una identidad común. En ese contexto, el concurso busca generar propuestas que unifiquen el diseño de estos elementos y puedan adaptarse a los distintos usos del espacio público.

Identidad BA: quiénes pueden participar y cómo inscribirse en el concurso

Los interesados tendrán 45 días para presentar sus propuestas, que deberán aportar una nueva identidad visual y un sistema de equipamiento urbano pensado para acompañar la transformación del Microcentro. El área de intervención comprende el polígono delimitado por las avenidas Carlos Pellegrini, Santa Fe, Leandro N. Alem y Belgrano, e incluye sectores de los barrios de San Nicolás, Retiro y Monserrat.

El cuadrante donde se instalará el mobiliario del ganador. GCBA

La convocatoria se enmarca en el plan de renovación integral que impulsa el Gobierno porteño para el Microcentro, con el objetivo de diversificar los usos del área, fomentar la radicación de residentes, acompañar la reactivación económica y mejorar la calidad del espacio público.

Los proyectos deberán incluir una identidad visual y un sistema integral de mobiliario urbano que contemple bancos, macetas, bicicleteros, alcorques, delimitadores, cestos de residuos, solados, tótems turísticos y patrimoniales, señalética y puestos de diarios, revistas y flores, entre otros elementos. Además, las bases permiten incorporar nuevas propuestas que amplíen el alcance del programa.

Las iniciativas serán evaluadas por su identidad, diseño, materialidad e integración al entorno urbano. También se tendrá en cuenta el grado de innovación, el uso de materiales adecuados para el espacio público y la factibilidad técnica y económica para su fabricación e implementación.

Podrán participar arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje y equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de áreas como arte, escultura, historia, antropología, programación y otras disciplinas. En todos los casos, al menos uno de los integrantes deberá ser arquitecto y cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

La recepción de proyectos permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre a las 17, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer durante la última semana de ese mismo mes.