La historia de los hermanos argentinos de 15 y 21 años que rescataron a una familia en el mar en Punta del Este

Los jóvenes, de 21 y 15 años, relataron como fue el momento del rescate de los argentinos.

Dos hermanos argentinos rescataron a una familia tras el vuelco de una lancha en Punta del Este.

Dos hermanos argentinos, de 21 y 15 años, rescataron a una familia tras el vuelco de la lancha en la que navegaban a metros de la escollera del puerto en Boca Grande, en Punta del Este. El incidente derivó en un operativo de asistencia que incluyó el accionar de la Prefectura de Uruguay.

La tripulación de la embarcación accidentada estaba compuesta por siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años. El vuelco sorprendió al grupo, que quedó a la deriva hasta los dos hermanos, que se desplazaban en una moto de agua, se acercaron para asistir a los ocupantes.

rescate familia uruguaya punta del este El relato de los dos hermanos que rescataron a la familia Dante, el joven de 21 años, relató que junto a su hermano se habían acercado a la zona en busca de las olas que dejan los barcos, cuando visualizaron que había gente en el agua pidiendo ayuda.

“Veo que nos empiezan a mover las manos como una señal de socorro. Me acerco y veo una gorra y a una señora con un chaleco mal puesto que me estaba moviendo las manos. Me acerco a la señora, la engancho y se sube al jet conmigo”, contó el joven. Además, agregó que llamó a otra lancha que estaba pasando para conseguir ayuda. Después de unos minutos, logaron subir a la mujer luego de alcanzarle un flotador.

Por su parte, su hermano socorrió a la chica de 14 años, mientras que otra lancha ayudó a rescatar a la nena de dos años. “Estaba con un brazo la madre agarrada el motor de la lancha dada vuelta y con el otro, tenía a la nena, y lograron subirla a la lancha que se ve bastante gente en el video”, dijo. También mencionó que la señora le dijo que "iban tan rápido que no sabía cómo habían terminado en el agua".

“Por suerte salió todo bien, yo intenté tranquilizar a la señora un poco. La verdad que fue una locura, una experiencia bastante loca. Me escribió la chica de 14 años de la lancha, me dijo que estaba todo bien y que pudieron recuperar la lancha”, cerró.

