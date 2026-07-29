Prestación por desempleo de ANSES en agosto: cuánto se cobra y nuevos montos

El beneficio se actualizará desde agosto por el aumento del Salario Mínimo. Conocé los nuevos valores, quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite.

La Prestación por Desempleo de ANSES actualizará sus montos en agosto, tras el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La Prestación por Desempleo de ANSES tendrá nuevos montos a partir de agosto de 2026 como consecuencia de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y cumple la función de brindar un respaldo económico mientras buscan una nueva inserción laboral.

El incremento modifica tanto el piso como el techo de la prestación , ya que ambos valores se calculan en función del SMVM vigente. De esta manera, quienes ya perciben el beneficio o estén en condiciones de solicitarlo cobrarán importes actualizados durante el próximo mes.

Además de cumplir con los requisitos previstos por la normativa, los interesados deberán iniciar el trámite dentro del plazo establecido por ANSES y presentar la documentación que acredite el cese de la relación laboral.

Desde agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil ascenderá a $376.600 , cifra que sirve como referencia para calcular la Prestación por Desempleo. La normativa establece que el beneficio no puede ser inferior al 50% del SMVM , ni superar el 100% de ese monto.

Por ese motivo, el nuevo piso de la prestación será de $188.300 , mientras que el monto máximo alcanzará los $376.600 . El importe que recibe cada beneficiario equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral, siempre respetando esos límites.

¿Quiénes pueden solicitar el Seguro de Desempleo de ANSES?

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin causa, cuya relación laboral haya finalizado por vencimiento del contrato o por otras causas ajenas a su voluntad previstas por la legislación.

Además, los solicitantes deben cumplir con los aportes mínimos exigidos por la normativa vigente. El pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral para no perder el derecho a acceder al beneficio.

Cómo hacer el trámite desde Mi ANSES

La gestión puede iniciarse ingresando a Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, el beneficiario podrá completar la solicitud y adjuntar la documentación que acredite el motivo del cese laboral.

Entre los documentos que pueden requerirse se encuentran el telegrama de despido, la carta documento o el contrato vencido, según corresponda. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial también pueden solicitar un turno para ser atendidos en una oficina de ANSES.

Una vez presentada la documentación, el organismo analizará la solicitud y determinará si el trabajador reúne las condiciones para acceder al beneficio. En caso de ser aprobada, ANSES definirá el monto que percibirá el beneficiario dentro de los límites mínimo y máximo vigentes para agosto de 2026.

Antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar que los datos personales estén actualizados en Mi ANSES y reunir toda la documentación necesaria. Esto permitirá agilizar la evaluación del expediente y reducir posibles demoras en el otorgamiento de la prestación.