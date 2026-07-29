Megaoperativo en Fuerte Apache: allanamientos para capturar a los sospechosos del crimen de Alan Molina + Agregar ámbito en









El despliegue se desarrolla en el barrio Ejército de los Andes, en Tres de Febrero, como parte de la investigación por el homicidio del oficial Alan Fabián Molina. La Justicia busca detener a los presuntos autores del ataque y reunir nuevas pruebas para avanzar en la causa.

Importante operativo en Fuerte Apache por la muerte del oficial

La Policía lleva adelante este miércoles un amplio operativo de seguridad en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el marco de la investigación por el asesinato del oficial Alan Fabián Molina.

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El procedimiento incluye 24 allanamientos simultáneos con el objetivo de localizar a los presuntos responsables del homicidio ocurrido el sábado pasado durante un operativo de prevención en la zona. Además de las detenciones, los investigadores buscan secuestrar el arma utilizada en el ataque y la ropa que habría llevado el principal sospechoso al momento del crimen.

Según la investigación, el principal apuntado es Joel Sebastián Magallanes, quien permanece prófugo. Los pesquisas sostienen que integraría una organización dedicada al narcomenudeo y a la comisión de distintos delitos violentos dentro del barrio.

La búsqueda de la banda y nuevas pruebas De acuerdo con la causa, Magallanes también tendría vínculos con Guillermo Agustín Geréz, alias "Gordo Tilín", sobre quien pesa una orden de captura vigente y es señalado por los investigadores como uno de los referentes de actividades delictivas en la zona.

Según la investigación, el principal apuntado es Joel Sebastián Magallanes, quien permanece prófugo. Los pesquisas sostienen que integraría una organización dedicada al narcomenudeo y a la comisión de distintos delitos violentos dentro del barrio. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad intentan reunir elementos de prueba que permitan fortalecer la investigación y avanzar en el desmantelamiento de una estructura criminal vinculada al narcomenudeo, la protección de prófugos y otros hechos de violencia registrados en el barrio.

La causa está a cargo de la UFI Juvenil del Departamento Judicial San Martín, bajo la conducción de la fiscal Paola Campos. Cómo ocurrió el crimen del oficial Molina El asesinato de Alan Fabián Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación, ocurrió el sábado por la mañana mientras participaba de un operativo de prevención en Fuerte Apache. Según la reconstrucción inicial, un sospechoso se negó a ser identificado, abrió fuego contra los efectivos y escapó tras un intercambio de disparos. En ese enfrentamiento, Molina, que llevaba colocado su chaleco antibalas, recibió un disparo de gravedad. El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pese a los esfuerzos del equipo médico. Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen. La Justicia continúa con la búsqueda del autor material del homicidio y de otros integrantes de la organización que operaría en el barrio.

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