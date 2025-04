Quién es Carmela, la "señora de las flores" que despidió al papa Francisco en el velatorio privado

“No sé qué decir. Gracias, gracias. Gracias al Señor y al Santo Padre. No me creía tan ‘vista’”, dijo la mujer conmocionada aquel día luego del reconocimiento del Papa. “El Santo Padre tenía que dar la bendición y en su lugar vio mi ramo de rosas. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva como antes entre nosotros”, agregó.

La despedida de Carmela al papa Francisco: "Recuerdo su alegría cada vez que veía las flores"

Este martes, luego de participar del velatorio privado de Francisco, Carmela expresó: "Era verdaderamente un santo, un santo. Yo lo llamaba siempre Santo Padre, Santo Padre. Y lo hice durante seis años: llevaba flores, iba a todas las celebraciones, pero a las audiencias iba todos los miércoles y recuerdo su alegría cada vez que veía las flores”, sostuvo en diálogo con Infobae.

A su vez, recordó la buena relación que mantuvo con el obispo a lo largo de los años: “Cada vez que le daba las flores se paraba y teníamos una conversación. Una vez, cuando yo llevé las flores, me dijo ‘pero usted también es una niña’, porque iba a la izquierda y a la derecha. Y entonces me decía que me quedara siempre así”. Los médicos y los agentes de seguridad ya la identificaban entre los fieles gracias a la curiosidad de su ramo amarillo.

La última vez que lo vio fue también la última aparición pública de Francisco: este domingo durante la misa de Pascuas. Por su especial vínculo con el religioso, la dejaron estar cerca de él cuando bajó del ascensor y relató: “Sentí una gran alegría. Le di las flores, le deseé lo mejor, lo saludé en nombre de todos mis amigos, mis familiares y de todo el mundo. Lo abracé, lo besé y él me dio otra corona del rosario porque la noche anterior me había dado su bendición. Justo antes de ir a la basílica se detuvo. Yo no sabía que tenía esa posibilidad. El gendarme me llamó y me dijo que estaba ahí el Santo Padre. ¡Qué felicidad! Cuando vi al Santo Padre, me apresuré, él me estaba esperando para darme otro rosario. Y cuando fui allí, ¡qué alegría, qué alegría! Santo Padre, lo abracé, le besé las manos y le deseé una buena recuperación”.

Hoy, Carmela tuvo la oportunidad de entregar por última vez un ramo de flores amarillas al papa Francisco, mientras velan sus restos en la capilla de la residencia privada en el Vaticano.