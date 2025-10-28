Quién es "El Señor Jota", el narco acusado de ordenar el triple femicidio de Florencio Varela







El narco peruano será trasladado este martes al mediodía en medio de un fuerte operativo de seguridad para su indagatoria en la UFI de Homicidios de La Matanza.

El Señor Jota", el narco acusado de ordenar el triple femicidio.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, el narco peruano acusado de ordenar el triple femicidio de Florencio Varela, será trasladado este martes al mediodía en medio de un fuerte operativo de seguridad para su indagatoria en la UFI de Homicidios de La Matanza, que investiga el caso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El operativo, realizado entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense, comenzó este martes a las ocho de la mañana en la central de la calle Cavia de la PFA, donde Cubas Zavaleta se encuentra detenido desde el 27 de agosto.

De esta manera, el acusado deberá responder ante los fiscales del triple crimen, Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y el triple femicidio agravado de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Podría ser condenado a prisión perpetua si es que un tribunal lo halla culpable.

senor-jota Quién es "El Señor Jota" Cubas Zavaleta, que en Argentina fijó un domicilio en Gerli y logró un DNI número 96 millones, fue capturado en Lanús el 27 de agosto por el División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, la división Interpol de la PFA. En 21 días lograron identificarlo, luego de que la Justicia de Perú ordenara su captura internacional el día 6 de ese mes.

El hombre, de 31 años, es oriundo de Trujillo y tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas.

En este contexto, el acusado fue complicado en los últimas horas por dos testimonios, entre ellos el de Celeste González Guerrero, una de once personas detenidas. La mujer aseguró que “El Señor Jota”, que es el superior directo de Tony Janzen Valverde, “Pequeño Jota”, vio el triple crimen por videollamada en su celda de la PFA. “Se le imputa el haber captado mediante amenaza de muerte a una mujer con el fin de que acepte transportar alrededor de 5 kilos de cocaína con destino a España”, aseguró un informe reservado. Ante esto, La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense allanó su celda y secuestró material de alto valor para la causa, además de incautar los libros de guardia y el registro de visitas de la dependencia de la Federal, que serán analizados por los fiscales del caso.