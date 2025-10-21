Cómo está y quién cuida al hijo de Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba

El menor de 6 años perdió a su madre tras un crimen del cual su padre es acusado. El Estado provincial se encuentra movilizando recursos para la asistencia del niño.

El hijo de Pablo Laurta está por el momento al cuidado de una familia de emergencia.

Tras las declaraciones del culpable de homicidio Pablo Laurta en Entre Ríos , se conoció cómo se encuentra su hijo, fruto de su relación con Luna Giardina, a quien está acusado de haber asesinado en Córdoba . El menor vivía con su madre y luego del crimen, el hombre lo secuestró.

Actualmente, el niño de 6 años se encuentra bajo cuidado transitorio de una familia de acogimiento y recibe asistencia psicológica permanente , según confirmó la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero .

El menor se encuentra en esa provincia, donde sucedió el doble femicidio que terminó con la vida de su madre y de su abuela, hecho por el que Laurta también está acusado.

“Hubo tres etapas. La primera fue cuando el niño estaba en Entre Ríos. Allí rápidamente articulamos con el gobierno de esa provincia. Lo urgente en ese momento era volverlo a Córdoba, porque frente a un shock de esa envergadura, lo recomendable es que retorne rápidamente a un entorno conocido . Y eso hicimos”, explicó Montero en charla con TN.

Una vez en Córdoba, comenzó una segunda etapa dedicada a garantizar un espacio de contención afectiva: “El niño está en una familia de de emergencia. Nosotros tenemos un programa provincial que trabaja con familias de acogimiento para niños sin cuidados parentales", detalló a ministra.

pablo laurta Tras el femicidio, el hijo de Laurta está cuidado por un grupo familiar amigo de su madre.

La familia "es del barrio y entorno que él reconoce": "Frente al horror del odio del femicida, hay una comunidad que se organizó. La escuela, los vecinos, los amiguitos... todos se unieron en una suerte de esperanza organizada”, expresó Montero.

El grupo familiar era amigo de la mamá y de la abuela de la víctima, quienes también atraviesan un duelo. Paralelamente, el Estado provincial evalúa las alternativas de cuidado definitivo para el menor.

“La ley nos obliga a evaluar cómo va a seguir la vida del niño y con quién. Ya no se trata de decisiones de emergencia, sino de pensar en el largo plazo, porque es un chico que no puede tener más sobresaltos ni más cambios en su vida”, subrayó la funcionaria.

Una alternativa, la familia materna

Entre las opciones se consideran familiares maternos. Según la ministra, existen "varias tías y tías abuelas" tanto en Buenos Aires, como en el interior y el exterior; en ese sentido, se analiza "la voluntariedad" para hacerse cargo, junto a "sus capacidades afectivas y, algo fundamental, el vínculo previo que el niño tenía con ellas”.

“Puede pasar que sean parientes, pero perfectos extraños para él. Por eso es importante escuchar al niño: a quién él referencia como alguien cercano. Las normativas nacionales e internacionales lo establecen así”, agregó.

Doble femicidio en Córdoba: qué dijo Pablo Laurta al llegar a los tribunales

Pablo Laurta, acusado de cometer un brutal doble femicidio de su exesposa y su exsuegra, además del homicidio de un remisero, fue trasladado para declarar desde Gualeguaychú, Entre Ríos, a Córdoba en un operativo de seguridad de gran envergadura. Al arribar a los tribunales, el fundador de la organización “Varones Unidos” declaró a la prensa que se encuentra “en paz”.

El acusado, con casco y chaleco antibalas, aseguró que su tranquilidad se debe a que su hijo “ahora está a salvo”. Luego, reiteró una de sus versiones ante los medios: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Las dos fallecidas tenían una denuncia por explotación sexual infantil”.

Laurta fue llevado desde la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, en Gualeguaychú, donde estaba detenido tras su captura. El operativo comenzó el domingo por la noche y contó con la participación de la División Homicidios, el Grupo Especial ETER, la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y efectivos de la Policía de Córdoba.