Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta llegó a la sede judicial para declarar por la muerte de su expareja y su exsuegra







El imputado será indagado en la Unidad Judicial de Homicidios de Córdoba y luego alojado en el penal de Cruz del Eje.

Laurta fue trasladado para declarar en Córdoba.

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54), fue trasladado desde la cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos, a Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes en la Unidad Judicial de Homicidios. Luego quedará alojado en el Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba precisó que Laurta llegará a las 9:45 a la sede judicial, con presencia del ministro Juan Pablo Quinteros, el jefe de la policía provincial Leonardo Gutiérrez y otras autoridades. La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, medida ordenada por la jueza Gabriela Seró a pedido de la fiscal Daniela Montangie.

pablo laurta Momento en el que Laurta es trasladado.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio de Palacio. Previamente, fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, conforme establece la ley para delitos con pena superior a 10 años.

Mientras tanto, continúa la investigación sobre el cuerpo hallado en Puerto Yarué, que se presume es Palacio. Se espera la confirmación mediante prueba de ADN, mientras se buscan restos adicionales como cabeza, brazos y piernas de la víctima.

Aunque Laurta se negó a declarar, en sus traslados expresó frases a la prensa para justificar los crímenes. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, dijo el jueves al salir de la audiencia en Concordia. Un día antes, aseguró: “Todo fue por justicia” y también lanzó: “Hay que venerarlo, es un mártir”. pablo laurta "Todo fue por justicia" dijo Pablo Laurta. @9digitalOk Avances en la investigación La causa incorporó un video de un viaje en colectivo realizado por Laurta una semana antes de los crímenes, que indica que ya planeaba sus acciones. El sábado 4 de octubre, la cámara registró al imputado viajando desde Salto a Concordia, donde se alojó en un hotel y contactó al remisero Palacio, ofreciéndole más de un millón de pesos por un traslado a Rafaela, Santa Fe. WhatsApp Video 2025-10-20 at 10.02.31 El martes 7 de octubre, cámaras grabaron a Laurta llegando al Toyota Corolla blanco de Palacio, pero el vehículo cambió de rumbo hacia zonas rurales y, a las 3 de la mañana del 8 de octubre, fue visto solo en una estación de servicio. Los crímenes se descubrieron el sábado siguiente, activándose el Alerta Sofía por el posible secuestro del hijo de 5 años, que finalmente fue resguardado por autoridades entrerrianas. En el allanamiento al hotel Berlín, donde Laurta estaba detenido, se encontró la billetera de Palacio, confirmando la implicación del imputado en el crimen del remisero.