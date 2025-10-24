Triple femicidio: el fiscal pidió prisión preventiva para los nueve detenidos

Además, el letrado informó que se lo solicitó al juez de garantías junto con el pedido de competencia al fuero federal. Además, se tendrá que darle traslado a las partes.

En un nuevo avance por el triple femicidio de Florencio Varela , se conoció este viernes que el fiscal de la causa Adrián Arribas pidió la prisión preventiva para los nueve detenidos.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra, y Matías Agustín Ozorio , que podrán ser enviados a cárceles bonaerenses o federales.

La información la confirmó TN tras conversar con el letrado. Allí, Arribas informó que se le solicitó al juez de garantías el "requerimiento de la prisión preventiva para todas las personas detenidas" junto con el pedido de competencia al fuero federal.

A partir de allí, Arribas comentó que el juez tiene cinco días para expedirse sobre ambas. Además, se tendrá que darle traslado a las partes y una vez que estas se expidan se remitirá el expediente a la Justicia Federal y ver si esta lo acepta o no.

Además, el fiscal comentó que se probó que la banda que coordinó el asesinato de las chicas "trabaja en diferentes jurisdicciones y hasta fuera del país", por lo que se indagan "a todos" por el delito de secuestro.

Detalló que la figura es la de "secuestro seguido de muerte", lo que le da competencia a la Justicia federal y desde su equipo sostienen que se vincula a una situación de narcocriminalidad.

Al ser consultado sobre el móvil del crimen, subrayó que hasta ahora fue establecido como robo de estupefacientes, si bien no tienen determinada la cantidad de droga. Sin dejar lugar a dudas, señaló que las pruebas apuntan a que las chicas fueron secuestradas ante engaños "a punta de pistola" hasta llegar a la casa para devolver los estupefacientes.

Triple femicidio de Florencio Varela: cuáles son las nuevas imputaciones de los detenidos

Entre los últimos avances de la causa, se conoció que Ariel Giménez, el presunto responsable de cavar los pozos donde fueron hallados los cuerpos de las tres chicas, fue imputado como coautor, a partir de “nuevas interpretaciones en el caso”, según explicó Arribas.

Dentro de las nuevas acusaciones, se indicó que la lista se divide en dos secciones: Grupo I y II. El primero está integrado por Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”) y Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”).

Estos cinco están señalados como coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

En el segundo caso, están Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, a quienes se les omitió el agravante de violencia de género.