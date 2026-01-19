Comenzó la inscripción a la Tarjeta Estudiantil y Pase Libre en Salta

Para obtener el beneficio, los estudiantes deberán cargar una imagen de su DNI, la constancia de estudios del ciclo lectivo 2026 y una foto tipo carnet.

El beneficio también está disponible para los ingresantes a la Universidad Nacional de Salta y a la Universidad Católica de Salta.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) comenzó el proceso de inscripción y renovación de la Tarjeta Estudiantil Provincial y el Pase Libre para el ciclo lectivo 2026 en Salta . El trámite está destinado a universitarios de distintos establecimientos y resulta indispensable para quienes deben trasladarse desde el interior de la provincia.

Las autoridades recordaron que la actualización de los datos es obligatoria para mantener el boleto gratuito. A continuación, conocé los detalles.

El beneficio de la Tarjeta Estudiantil Provincial está dirigido a estudiantes universitarios del interior de Salta que utilizan el transporte público para asistir a sus lugares de estudio. Pueden acceder tanto quienes ya cuentan con la tarjeta y deben renovarla para el ciclo lectivo 2026, como aquellos que la gestionan por primera vez.

En el caso de los alumnos que ya poseen el beneficio, la renovación es anual y obligatoria . Este grupo debe acreditar su condición de estudiante activo y actualizar la información requerida por la AMT.

También están incluidos los ingresantes a la Universidad Nacional de Salta y a la Universidad Católica de Salta , quienes pueden tramitar el Pase Libre para asistir a los cursos introductorios de cada carrera.

Cómo obtener la Tarjeta Estudiantil y Pase Libre en Salta

Para los estudiantes universitarios del interior que ya cuentan con la Tarjeta Estudiantil, la renovación se realiza de forma online a través del sitio oficial de la ATM. Allí deben cargar la documentación actualizada, que luego será verificada por el organismo antes de aprobar la continuidad del beneficio.

Entre los requisitos se solicita una imagen del DNI (frente y dorso), una constancia de estudios correspondiente al ciclo lectivo 2026 y una foto actual tipo carnet. Además, es clave seleccionar correctamente el nivel educativo, el tramo y la empresa de transporte utilizada.

Si buscan tramitarla por primera vez, el procedimiento es presencial. El estudiante debe acercarse a su municipio para darse de alta en el sistema y luego completar la vinculación del pase con el recorrido habitual.

Los ingresantes a la Universidad Nacional de Salta o en la Universidad Católica tienen tiempo hasta el viernes 30 de enero. El primer paso es verificar su inclusión en el padrón de SAETA desde el la página digital; si no figuran en la nómina, el reclamo debe gestionarse directamente en el área de alumnos de su facultad.

En el caso de cambiar de nivel educativo, el trámite también requiere asistencia con turno previo y la presentación del DNI y la tarjeta existente o la solicitud de un nuevo plástico en caso de pérdida o deterioro.

Para consultas técnicas o inconvenientes sobre la carga de documentación, podés comunicarte directamente con la ATM a través de su línea de WhatsApp.