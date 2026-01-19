Otro accidente en la Costa: un hombre de 27 años volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y se encuentra en grave estado

Un hombre de 27 años volcó su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell y fue trasladado de urgencia.

Un nuevo accidente vinculado al uso de vehículos recreativos volvió a afectar a la costa bonaerense: un joven de 27 años permanece internado en grave estado, tras volcar con un cuatriciclo mientras circulaba por la zona de médanos de Villa Gesell.

Según indicó la Secretaría de Salud de Villa Gesell , el paciente sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, acompañado de politraumatismos . Tras el incidente en un sector de las dunas, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió de inmediato al lugar y brindó la primera asistencia médica , con apoyo de una ambulancia que se encontraba afectada a la cobertura sanitaria de playa. Debido a la gravedad de las heridas, el paciente fue trasladado de urgencia al hospital de alta complejidad de La Plata .

El episodio intensificó la preocupación municipal por el aumento sostenido de accidentes similares en la zona y reactivó el llamado oficial a extremar las precauciones al circular por las playas. La Municipalidad de Villa Gesell intensificó las acciones de control vehicular sobre los médanos. Durante un operativo realizado este domingo, el municipio secuestró 14 vehículos , entre ellos 12 cuatriciclos y dos motocicletas . El despliegue se fundamentó en “graves infracciones a la normativa vigente”, incluyendo la falta de documentación, ausencia de matrícula o dominio, irregularidades en la identificación y circulación sin mínimos de seguridad.

Por ese motivo, las autoridades insistieron en el llamado a " la conducción responsable, al respeto de las normas de seguridad y a extremar las precauciones en zonas de médanos ", advirtiendo que las prácticas recreativas en entornos arenosos implican riesgos graves, especialmente cuando no se respetan las reglamentaciones y condiciones mínimas de seguridad.

El viernes anterior, dos turistas de la Ciudad de Buenos Aires también protagonizaron un vuelco con cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell y resultaron heridas.

Esto sumado al accidente ocurrido la semana previa, donde un menor de ocho años, identificado como Bastián Jerez, sufrió heridas de gravedad al chocar un UTV contra una camioneta en la zona de La Frontera, en Pinamar. En ese vehículo iban su padre y dos niñas, quienes también debieron ser asistidas.

Pinamar endurece sanciones en La Frontera

En plena temporada, la Municipalidad de Pinamar endureció las sanciones para quienes circulen con cuatriciclos, motos, camionetas o UTVs por zonas no habilitadas, estableciendo multas de hasta 15 millones de pesos, secuestro de vehículos y cargos por gastos médicos. La medida se tomó tras el accidente que dejó en terapia intensiva a Bastián, el niño de ocho años.

El decreto 0104/2026, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16, incrementa significativamente las penalidades para infractores en La Frontera, un sector considerado de alto riesgo. Las multas van de 8.500 a 25.000 módulos, equivalentes a unos 15 millones de pesos según la gravedad y reincidencia. La normativa también habilita el secuestro preventivo de vehículos y la inhabilitación prolongada de licencias de conducir, además de la posibilidad de denuncias penales por ingreso indebido a propiedades privadas.

Uno de los puntos centrales es que los infractores serán responsables de todos los gastos derivados de accidentes, incluidos traslados sanitarios, internaciones, tratamientos y operativos de emergencia. Además, deberán cubrir daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación y bienes municipales.

Para reforzar los controles, la municipalidad implementó seis operativos en accesos y egresos de La Frontera y frente de ruta, con personal de tránsito y fuerzas de seguridad, donde solicitan documentación y realizan controles de alcoholemia. Las sanciones también apuntan a adultos que permitan el uso de cuatriciclos o UTVs a menores sin supervisión.