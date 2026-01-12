Quiénes son los jubilados de ANSES que recibirán $349.439 esta semana + Seguir en









El organismo previsional comienza el 2026 con un ajuste en los haberes de sus beneficiarios.

Durante enero 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un ajuste del 2,47%.

El primes mes de 2026 trae novedades para un sector de pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que percibirá un ingreso mensual total de $349.439. Este monto resulta de la suma del aumento mensual y el bono extraordinario que el organismo previsional continúa otorgando para fortalecer a los haberes más bajos.

Durante este mes, los jubilados y pensionados de ANSES percibirán un aumento del 2,5%, gracias a la fórmula de movilidad vigente. Este esquema ajusta los haberes de forma mensual y se basa en las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esta actualización se suma la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, para los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones en enero 2026 Durante enero 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un ajuste del 2,47%. En el caso del haber mínimo, al aumento se le suma un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32.

Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.509,52. Para las asignaciones, los montos quedan así:

Asignación Universal por Hijo: $125.518.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765. Como todos los meses, estos importes se acreditan de forma automática. Quiénes acceden al bono de $70.000 El bono estará destinado a los beneficiarios que cobran los haberes más bajos del sistema previsional. Con la suba del 2,5%, los montos que abonará ANSES a partir de enero quedan establecidos de la siguiente manera: Jubilación mínima: con bono, el ingreso total será de $419.401,58 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): con bono, el total asciende a $349.521,26 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad: con bono, el ingreso será de $314.581,10 .

PNC por vejez: con bono, el total también será de $314.581,10 .

PNC para madres de siete hijos: con bono, el ingreso final será de $419.401,58. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

