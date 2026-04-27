Chau peaje manual en CABA: desde el 1 de mayo sólo se pagara con Telepase

La adhesión al sistema es gratuita, se realiza online y permite asociar tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales.

El TelePASE requiere activar un TAG que llega a tu domicilio o que podes retirar en puntos habilitados.

A partir del 1 de mayo, las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) dejarán de aceptar pagos en efectivo y el TelePASE será el único medio habilitado para abonar los peajes .

La medida fue implementada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y los vehículos ya no necesitan detenerse para pagar. El cobro se realiza automáticamente mediante un dispositivo adherido al parabrisas o a través de la lectura de la patente, con un medio de pago previamente asociado.

La decisión busca agilizar la circulación, reducir las demoras en horas pico y mejorar la seguridad vial. A continuación, conocé como adherirte.

Peajes porteños, sólo con Telepase

Con la entrada en vigencia del sistema 100% electrónico, todas las autopistas de la Ciudad operarán bajo el modelo conocido como "Free Flow" o "peaje sin barreras", que permite circular sin detenerse.

El sistema funciona mediante la identificación del vehículo en movimiento. Esto puede hacerse de dos maneras: a través de un dispositivo electrónico (TAG) adherido al parabrisas o mediante la lectura de la patente. En ambos casos, el cobro se realiza de forma automática, sin intervención del conductor.

Uno de los principales impactos de este cambio es en la fluidez del tránsito ya que se reducen considerablemente los tiempos de viaje, especialmente en horarios pico. Además, al eliminar el manejo de dinero en efectivo, también se disminuyen riesgos asociados a la seguridad.

PEAJES TELEPASE NA

Cómo sacar el Telepase

Adherirse al TelePASE es un trámite sencillo y gratuito, que se realiza desde la plataforma del sistema. Solo tenes que seguir estos pasos:

Ingresá al sitio web de TelePASE (https://telepase.com.ar/) Completá el formulario online con tus datos personales (nombre, DNI, e-mail, dirección y número de teléfono) y los del vehículo. Elegí el medio de pago. Puede ser débito automático, tarjeta de crédito o billeteras virtuales como Mercado Pago o Modo. Recibirás un correo electrónico para validar tu cuenta Solicitá el dispositivo TAG y seleccioná cómo queres recibirlo (en tu domicilio o retirarlo por uno de los puntos habilitados) Activá el TAG desde el sitio web de TelePASE en el apartado "Activalo ahora". Pegá el dispositivo en la zona designada del parabrisas del vehículo, detrás del espejo retrovisor, y mantelo presionado durante unos segundos.

También existe la opción de gestionar el sistema a través de Mercado Pago, donde se puede vincular la patente del vehículo y pagar los peajes directamente desde el saldo disponible. Esta alternativa permite controlar los consumos desde la app en tiempo real.

En la pantalla de inicio de Mercado Pago, elegí la opción "Ver más" y seleccioná "TelePASE". Ingresá tu patente y tocá "Quiero usar TelePASE" Luego de 24 horas, podés recibirlo a domicilio o retirarlo gratis por los puntos habilitados.

Para quienes no utilizan frecuentemente las autopistas porteñas, hay una modalidad sin dispositivo que funciona únicamente con la patente. Sin embargo, el cobro es un 50% más elevado por cada pasada, ya que requiere verificación adicional.

En todos los casos, es importante tener en cuenta que la activación puede demorar entre 72 y 96 horas, por lo que se recomienda iniciar el trámite con anticipación.

telepase

Qué pasa si no lo tengo y llego a un peaje

Quienes circulen por las autopistas porteñas sin TelePASE activo estarán en infracción. Al no existir más cabinas manuales, no habrá forma de pagar en el momento ni de evitar el registro del paso por el peaje.

El sistema detectará automáticamente el vehículo y generará una multa. Actualmente, la sanción equivale a 150 Unidades Fijas, lo que se traduce en un monto de $150.000 aproximadamente, aunque puede variar según actualizaciones..

Sin embargo, si el conductor se adhiere al TelePASE después de haber cometido la sanción, puede acceder a una reducción del 50% en el valor a abonar.