Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 1 de noviembre







Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 25 de octubre.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este sábado 25 de octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Quiniela Nocturna de ayer, viernes 31 de octubre Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 5880

2: 8733

3: 2067

4: 9738

5: 6726

6: 7595

7: 5316

8: 2292

9: 4202

10: 2060

11: 4869

12: 1022

13: 7514

14: 5145

15: 6019

16: 1524

17: 6629

18: 4847

19: 4609

20: 6773 Letras de la Nacional: AIOS

¿Cómo se gana en la quiniela? El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados. Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número. Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426. Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado. El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios? Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día: La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21). ¿Qué significan los números en la Quiniela? 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.

Huevos; Agua; Niño; San Cono; La Cama; Gato; Perro; Revolver; Incendio; Arroyo; La leche. 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.

Palito; Soldado; La yeta; Borracho; Niña bonita; Anillo; Desgracia; Sangre; Pescado; La fiesta. 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa

La mujer; El loco; Mariposa; Caballo; Gallina; La misa; El peine; El cerro; San Pedro; Santa Rosa 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura

La luz; Dinero; Cristo; Cabeza; Pajarito; Manteca; Dentista; Aceite; Lluvia; Cura 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan

Cucho; Zapatilla; Balcón; La cárcel; El vino; Tomates; Muerto; Muerto habla; La carne; El pan 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen

Serrucho; Madre; El barco; La vaca; Los gallegos; La caída; Jorobado; Ahogado; Planta; Virgen 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño

Escopeta; Inundación; Casamiento; Llanto; Cazador; Lombrices; Víbora; Sobrinos; Vicios; Muerto sueño 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha

Excrementos; Sorpresa; Hospital; Negros; Payaso; Llamas; Las piernas; Ramera; Ladrón; La bocha 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo

Flores; Pelea; Mal tiempo; Iglesia; Linterna; Humo; Piojos; El Papa; La rata; El miedo 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.

Temas Quiniela