Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este sábado 25 de octubre.
1 de noviembre 2025 - 09:15
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 1 de noviembre
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 25 de octubre.
-
-
Estos fueron los resultados de la Quiniela y Tómbola
Quiniela Nocturna de ayer, viernes 31 de octubre
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5880
- 2: 8733
- 3: 2067
- 4: 9738
- 5: 6726
- 6: 7595
- 7: 5316
- 8: 2292
- 9: 4202
- 10: 2060
- 11: 4869
- 12: 1022
- 13: 7514
- 14: 5145
- 15: 6019
- 16: 1524
- 17: 6629
- 18: 4847
- 19: 4609
- 20: 6773
Letras de la Nacional: AIOS
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.
¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?
Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:
- La Previa (a las 10).
- La Primera (a las 12).
- La Matutina (a las 15).
- La Vespertina (a las 17:30).
- La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
- 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
- 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
- 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
- 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
- 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
- 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
- 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
- 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.
