Betiana Rossi y la hipótesis que podría ser clave en la investigación: la siguen buscando

Al ser consultada por la desaparición, Griselda afirmó que Betiana "se fue por cuenta propia". "Hay un escenario plantado sin ningún lugar a dudas... por un familiar que la está ayudando".

Para la vidente hay "algo raro en la familia de lo que no hablan". Según sus percepciones, cree que las personas cercanas a Betiana están escondiendo algo que nadie sabe.

Griselda, quien ha estudiado una gran parte de su vida sobre el fenómeno de la parapsicología, considera que es imposible que una persona se quede sin sus pertenencias para poder huir, "de no ser que quiera cambiar la identidad y demás".

Para la mujer, Betiana Rossi está "muy bien oculta" por parte de la familia ya que son ellos quienes la están ayudando. En tanto, apuntó hacia el hermano y detalló que él sabe el motivo de su escape.

Por su parte, al escuchar el testimonio de la vidente, Diego Quindimil, un psicólogo que se encontraba en el estudio confrontó su opinión y aseveró que "hasta ahora, no dijo nada que no sepamos". "Son todas hipótesis, no dijo lo que va a pasar".

"Me parece que desde la perspectiva de la salud mental conviene pensar que ella tenía algunas deudas y que eso hizo que se vaya", dijo Quindimil.

Betiana Rossi lleva 14 días desaparecida y, por el momento, son pocos los datos que tiene la Policía que permitan esclarecer el hecho. Debido a esto, La Secretaría de Seguridad de la Nación ofreció en las últimas horas una recompensa de un millón y medio de pesos a quienes proporcionen información sobre su paradero.

Mientras tanto la familia sigue esperándola y el hermano tiene sospechas de lo que le pudo pasar. "No descartamos que se haya enojado y se haya ido caminando y en el transcurso la hayan secuestrado", dijo su hermano.

Las personas que puedan brindar datos sobre el paradero de la mujer deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, al teléfono de acceso rápido 134.

“El pago de la recompensa se hará en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera del Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada, conservando la identidad del aportante” , se indica en la norma.

Asimismo, ordena “la difusión de la presente oferta en medios gráficos de circulación nacional y se instruye a las Fuerzas de Seguridad Federales para que difundan y publiquen en todas sus formas el cartel correspondiente a la recompensa ofrecida”.