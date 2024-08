Regresó la ballena "Antares" a Península Valdés y volvió con una cría

Embed - Hydro Sport Avistajes on Instagram: " Se fue Junio y la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los que nos visitaron y vivieron esta experiencia tan única con nosotros! Esto ha sido solo el comienzo de una temporada que parece muy prometedora, la cantidad de ballenas que vimos los últimos días es asombrante. Si todavía no viniste, qué estás esperando?? Entrá ya a nuestra www.hydrosport.ar (link en bio) y entérate todo lo que necesitas saber para visitarnos esta temporada! @lunabarone @florvangelderen"

View this post on Instagram A post shared by Hydro Sport Avistajes (@hydrosportavistajes)