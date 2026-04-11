Reintegros ANSES para jubilados: cómo ahorrar hasta $18.000 mensuales en tus compras

Cómo aprovechar los reintegros en las compras diarias y mejorar así el ingreso mensual.

Usar la tarjeta de débito es clave para acceder al beneficio.

Los jubilados y pensionados cuentan con una herramienta que puede ayudarlos a reducir el impacto de los gastos cotidianos sin necesidad de hacer trámites adicionales. A través de un sistema automático, es posible recuperar parte del dinero gastado en compras esenciales como alimentos, farmacia e indumentaria.

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Aprovechar este tipo de beneficios puede marcar una diferencia real en el presupuesto mensual. El mecanismo es simple, pero conocer cómo funciona, quiénes pueden acceder y cuáles son los límites permite maximizar el ahorro.

El programa de beneficios de ANSES permite acceder a un reintegro automático del 10%, en compras realizadas con la tarjeta de débito que está vinculada al cobro de la jubilación o pensión . No es necesario realizar ningún trámite previo, ni registrarse en plataformas adicionales.

El sistema funciona de manera directa. Al momento de pagar en un comercio adherido, el descuento no se va a aplicar en el momento, sino que se devuelve después. El reintegro se acredita en la cuenta bancaria del titular, dentro de un plazo aproximado de 72 horas hábiles.

En algunos rubros, como por ejemplo farmacias y perfumerías, determinados comercios pueden ofrecer beneficios mayores , que alcanzan hasta el 20%. En estos casos, el descuento si se puede aplicar directamente en el punto de venta, igualmente esto depende completamente de cada local.

Jubilados Imagen: Freepik

Quiénes pueden acceder al reintegro en compras

El beneficio está dirigido a los titulares del sistema previsional que cobran sus haberes a través de ANSES y utilizan la tarjeta de débito asociada a su cuenta.

Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados que perciben el haber mínimo

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez

Madres de siete hijos que reciben pensiones no contributivas

Además, el programa también se extiende a otros beneficiarios del sistema, como titulares de la Asignación Universal por Hijo.

El acceso al reintegro depende del uso de la tarjeta de débito en comercios adheridos, por lo que no se activa si se paga en efectivo u otros medios, tiene que ser sí o sí con la tarjeta.

Canasta Basica Jubilados Mariano Fuchila

Topes y límites: ¿cuánto dinero se puede recuperar por mes?

El monto que se puede recuperar varía según el nivel de consumo y la frecuencia con la que se use el beneficio. En términos generales, se calcula que los jubilados pueden ahorrar entre $15.000 y $25.000 por mes si aprovechan de forma estratégica los reintegros.

El porcentaje base es del 10% sobre el total de cada compra, aunque este valor puede incrementarse en ciertos rubros. El límite final dependerá de cuánto consuma cada persona dentro de la red de comercios adheridos.

Para maximizar el ahorro, es recomendable concentrar las compras en los días donde el beneficio está más activo, como los lunes, y priorizar los rubros incluidos dentro del programa.

Jubilados Imagen: Freepik

Comercios adheridos: dónde comprar para recibir el descuento

El programa cuenta con una red de más de 12.000 comercios en todo el país, lo que facilita el acceso al beneficio en distintas localidades. Entre los principales rubros incluidos se destacan:

Supermercados

Farmacias

Perfumerías

Indumentaria

Para recibir el reintegro, es fundamental verificar que el comercio esté adherido al programa. Esto puede hacerse a través de los canales oficiales, donde se encuentra el listado actualizado de locales participantes.

El uso de la tarjeta de débito es el requisito clave para activar el beneficio. Cada compra realizada bajo estas condiciones genera automáticamente la devolución correspondiente, sin necesidad de gestiones adicionales.