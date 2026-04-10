Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben en abril un refuerzo económico que impacta en los ingresos mensuales. El adicional alcanza los $52.000 y forma parte del esquema de asistencia alimentaria que organiza la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) junto con otras prestaciones complementarias.
ANSES paga un extra de $52.000 en abril: quiénes lo cobran y cómo solicitarlo
Conocé toda la información necesaria y accedé a los haberes disponibles, según categoría, bajo la reglamentación vigente.
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AUH y Tarjeta Alimentar en Abril: quiénes cobran más de $500.000 y cómo acceder
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ANSES alertó que vence un plazo en abril para las Becas Progresar 2026
La ANSES definió el cronograma de pagos entre el 10 y el 23 de abril, según la terminación del DNI. El calendario mantiene el orden habitual y acompaña el aumento del 2,9% en la AUH, lo que eleva el monto general de la prestación.
¿Qué es el Complemento de ANSES para AUH y AUE?
El sistema de asistencia social incluye un componente adicional destinado a garantizar el acceso a alimentos. El complemento alimentario se deposita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE) y no requiere gestiones presenciales.
El esquema contempla montos diferenciados, según la cantidad de hijos a cargo. El detalle se organiza de la siguiente forma dentro del mismo beneficio:
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Un hijo o embarazo: $52.250
Dos hijos:$81.936
Tres o más hijos: $108.062
El monto de $52.000 corresponde al nivel base del refuerzo, que se acredita en la misma cuenta donde se cobra la asignación.
Montos de la Tarjeta Alimentar en abril 2026: ¿cuánto cobro?
El programa Tarjeta Alimentar mantiene valores sin cambios durante abril. Los importes se definen por cantidad de hijos y se suman de forma directa al ingreso mensual familiar, lo que permite elevar el total percibido.
El esquema vigente incluye tres escalas integradas al cobro: las familias con un hijo reciben $52.250, los hogares con dos hijos perciben $81.936 y quienes tienen tres o más hijos acceden a $108.062. Estos montos se acreditan automáticamente junto con la AUH, lo que evita trámites adicionales.
El ingreso total puede incrementarse con otros programas compatibles, como el “Complemento Leche” del plan de los mil días que suma $51.547 en abril. La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y otros extras puede superar los $200.000 mensuales, según la composición del grupo familiar.
Requisitos para acceder al extra de $52.000
El acceso al refuerzo alimentario depende de la condición de titular de AUH o AUE. El beneficio alcanza a familias con hijos menores de edad o personas gestantes registradas en ANSES, sin necesidad de inscripción adicional.
El organismo aplica un sistema de validación automática para verificar controles de salud en niños de hasta 4 años. Este mecanismo permite cobrar el 100% de la asignación en ciertos casos, sin la retención del 20% que se libera con la Libreta AUH.
Para poder acceder deben cumplirse las siguientes condiciones:
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Ser titular de la AUH con hijos menores de 18 años.
Tener presentados los datos de la Libreta AUH (educación y vacunas) en Mi ANSES.
Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES.
Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
Calendario de pagos: cuándo se acredita el complemento
La ANSES organiza los depósitos según la terminación del DNI. El calendario de abril comienza el día 10 y finaliza el 23, con acreditaciones escalonadas junto con la asignación y los extras.
El detalle de fechas se integra de la siguiente manera dentro del esquema de pagos:
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
El complemento alimentario se acredita en la misma fecha que la AUH, sin instancias adicionales.
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