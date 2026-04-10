Pensiones ANSES: calendario de pagos de abril 2026 y nuevos montos confirmados

Los haberes tienen aumento en abril y ya hay calendario confirmado. Conocé todos los detalles.

Los montos varían según el tipo de prestación y el grupo beneficiario.

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para pensionados, junto con un nuevo aumento que impacta directamente en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

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Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los ingresos previsionales de manera periódica. En abril, el incremento ronda el 2,9% , lo que eleva los montos que perciben millones de beneficiarios en todo el país.

En algunos casos se suma un bono extraordinario destinado a quienes cobran los haberes más bajos, lo que refuerza el ingreso mensual.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación, como personas con discapacidad, madres de siete hijos o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

En abril, estas pensiones se actualizan con el aumento del 2,9%, lo que eleva el monto base que perciben los beneficiarios. En general, las PNC equivalen a un porcentaje de la jubilación mínima, por lo que su valor se ajusta automáticamente cada vez que hay incrementos en el sistema previsional.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez tienen un haber base de $266.223,52.

Quienes cobran el haber mínimo pueden recibir un bono adicional, lo que incrementa el ingreso total del mes. Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar un piso de ingresos para los sectores más vulnerables.

El bono lleva el total a cobrar a $336.223,52 finales.

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Monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con aumento

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse. Este beneficio equivale al 80% de una jubilación mínima, por lo que también se actualiza con los aumentos establecidos por ANSES.

Con la suba de abril, el monto de la PUAM se incrementa en línea con la movilidad previsional, consolidándose como una de las prestaciones más importantes para adultos mayores sin cobertura jubilatoria completa. Además del haber mensual, quienes perciben la PUAM también pueden acceder a cobertura de salud a través del sistema público y otros beneficios sociales.

El monto base pasa a ser de $304.255,44.

Con el bono adicional de $70.000, el total final que perciben los beneficiarios es de $374.255,44.

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Cronograma de cobro de ANSES: ¿cuándo me toca según mi DNI?

El calendario de pagos de abril 2026 para pensiones ya fue confirmado y se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI. Para las Pensiones No Contributivas, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1 : 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Este cronograma marca el inicio de los pagos del mes y permite a los beneficiarios organizar sus cobros de manera escalonada.

Es importante tener en cuenta que las fechas pueden variar levemente según feriados o cuestiones operativas, aunque en abril no se registraron cambios significativos en el esquema previsto.

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Requisitos para acceder a una Pensión No Contributiva en 2026

Para acceder a una Pensión No Contributiva en 2026, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por ANSES. El solicitante debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica y no contar con ingresos suficientes, ni cobertura previsional. Además, no debe estar percibiendo otra jubilación o pensión, y en muchos casos se exige residencia en el país y cumplimiento de determinadas condiciones socioeconómicas.

Los requisitos específicos varían según el tipo de PNC:

En el caso de pensiones por invalidez, se requiere acreditar una discapacidad y una evaluación médica.

Para madres de siete hijos, se deben presentar las partidas correspondientes.

Para adultos mayores, se analiza la situación económica y la falta de aportes previsionales.

El trámite puede realizarse a través de ANSES, y en algunos casos requiere evaluación previa por parte del organismo.

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Las pensiones de ANSES representan un ingreso fundamental para millones de argentinos que no cuentan con otras fuentes de ingresos estables. Con el aumento de abril y el calendario ya confirmado, los beneficiarios pueden prever cuánto cobrarán y cuándo lo harán, lo que resulta clave para la organización económica mensual.

En un contexto de inflación y cambios constantes, estas prestaciones siguen siendo una herramienta central de contención social.