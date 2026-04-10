ANSES alertó que vence un plazo en abril para las Becas Progresar 2026

El programa sigue teniendo abierta la inscripción, todo lo que tenés que saber para poderte anotar justo a tiempo.

Quienes no se inscriban a tiempo pueden llegar a quedar fuera del cobro durante varios meses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con la inscripción para la Beca Progresar durante 2026. El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina más conocido como Progresar, es una política pública la cual es administrada por el Ministerio de Capital Humano. Está destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente .

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El objetivo es acompañar y ayudar a los chicos para que puedan seguir en el sistema educativo. La ayuda se realiza mediante un ingreso mensual, el cual está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos académicos y también socioeconómicos.

Para poder aplicar, se tiene que ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI. Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, mantener la condición de alumno regular y cumplir con el avance académico requerido .

Es importante destacar que los ingresos familiares deben ubicarse dentro del tope de tres SMVM (las únicas excepciones son por pensión no contributiva por invalidez).

También deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso y realizar los cursos de orientación vocacional y laboral para acceder al monto total.

Progresar Superior (terciario y universitario)

Inicio: 6 de abril

Cierre: 30 de abril

Está dirigida a estudiantes argentinos nativos o naturalizados, en el caso de ser extranjeros, deben contar con al menos 5 años de residencia legal y DNI. Deben tener entre 17 y 24 años al iniciar una carrera, hasta 30 años para quienes se encuentren cursando una carrera avanzada y sin límite de edad para los estudiantes de enfermería (esto es debido a que es una área priorizada).

En cuanto a los ingresos familiares, no deben superar tres SMVM, excepto en casos de pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478).

Tienen que haber finalizado el nivel medio, sin materias pendientes al momento de la inscripción y estar inscripto en universidades o institutos terciarios públicos (se pueden contemplar algunas instituciones privadas y casos especiales en enfermería).

A su vez tienen que cumplir con el progreso académico exigido, tener el esquema de vacunación completo, según la edad y participar de las actividades complementarias del programa.

Progresar Formación Profesional

Inicio: 27 de abril

Cierre: 27 de noviembre

Apunta a quienes quieran capacitarse en oficios o cursos de formación laboral avalados por el Ministerio de Capital Humano. Tienen que ser argentinos o extranjeros con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

La edad tiene que estar dentro del rango de entre 18 y 24 años, o hasta 40 años (si no se cuenta con empleo formal). Los ingresos personales no deben superar tres SMVM.

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Monto de las Becas Progresar en 2026

El pago se realiza a través de la ANSES y ya confirmaron desde el Gobierno que el monto del beneficio sigue siendo el mismo, se mantiene sin cambios respecto al año pasado:

$35.000 mensuales por estudiante

La prestación se paga bajo un esquema de pagos escalonado. Es fundamental aclarar que este beneficio se cobra mensual el 80% del total y le retiene el 20% restante hasta la finalización del ciclo lectivo. El cobro del porcentaje retenido depende del cumplimiento de la regularidad en los estudios.

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Cómo anotarse a las Becas Progresar, paso a paso

Antes de iniciar la inscripción, se recomienda que se verifique el acceso a la plataforma oficial:

Ingresar a Mi Argentina

Confirmar usuario y contraseña

Tener actualizados los datos personales

La inscripción se realiza de manera online y es fundamental completar todos los pasos dentro del plazo correspondiente.