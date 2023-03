Remiseros lanzan su propia App de viajes para facilitar el cobro a pasajeros

image.png

“Es una tarjeta que va a estar disponible para todos los trabajadores remiseros. Esto comprende que los monotributistas titulares de autos van a poder tener esta billetera virtual para cobrar los viajes y también hacer sus compras, y también las agencias van a poder tener la billetera virtual para poder cobrar los viajes con Código QR”, explicó Alejandro Poli, presidente de la Farem.

Poli consideró a esta iniciativa como “otra conquista” del sindicato. “Esto lo que hace es darle un orden a nuestra actividad, más allá de nuestro convenio colectivo de trabajo. Estamos buscando mejorarle el servicio, conseguirle beneficios a todos los trabajadores, no solo a los que nosotros representamos porque creemos que el mejoramiento de la calidad de vida todos los trabajadores hace que una actividad sea más rentable y tenga más puestos de trabajo”, enfatizó el líder remisero.

Tras la presentación de la app y la tarjeta, el gremialista comentó el beneficio de contar con una billetera virtual. “Muchos de los compañeros antes cobraban en efectivo o no tenían cómo cobrarle a los pasajeros, no tenían tarjeta, ahora con esta billetera virtual van a poder cobrar por que no solo es un billetera para cobra viajes, sino que se usa para cualquier consumo, para que carguen gas, renovar cubiertas, pagar el seguro, lo que quieran”, afirmó.

Poli remarcó que esta iniciativa busca acercar las nuevas tecnologías a los remiseros, ya que también serán capacitados en el uso y descarga de “Club Remis” y en las formas de cobro virtual a los pasajeros.

“Queremos una actividad con más tecnología, más competitiva. Esto nos va a permitir la generación de empleo genuino y seguir sumando cada día más choferes”, recalcó el titular de la Federación.

“Esta es una actividad que genera empleo genuino y es parte del statuo quo de la sociedad argentina, porque hoy el remise está instalado como un servicio social, por eso estamos ante todos los conflictos. Si hay un problema a la madrugada, se llama a un remise. Si hay un problema en la calle con un compañero o vecino, se llama a un remise. Cuando pasa algo malo, siempre se llama a un remise, porque estamos siempre al pie del cañón, apostando al trabajo y a la solidaridad que nos legaron Eva y Juan Domingo Perón”, concluyó.