Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2024

Además, todas las becas son sin límite de edad para grupos priorizados : personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, no tienen restricciones de edad.

Quiénes se quedan afuera de cobrar las Becas Progresar en enero 2024

Los beneficiarios que dejarán de cobrar las Becas Progresar son aquellos que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa: