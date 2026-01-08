Rescate extremo en Salta: turistas quedaron atrapados en un canal desbordado tras un temporal histórico + Seguir en









Una pareja bonaerense fue salvada por vecinos luego de caer con su auto a un canal inundado sobre la ruta 68. En una hora cayeron más de 100 milímetros y rige alerta por nuevas tormentas.

Vecinos asistieron a una pareja de turistas bonaerenses cuyo auto cayó a un canal desbordado en medio del fuerte temporal en Salta.

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles en Salta cuando una pareja de turistas bonaerenses quedó atrapada dentro de su vehículo tras caer a un canal completamente desbordado, en medio de las intensas lluvias que provocaron inundaciones en gran parte de la provincia y obligaron a activar protocolos de emergencia.

El episodio ocurrió al caer la tarde sobre la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de La Merced. Según los primeros reportes, en apenas una hora se registraron más de 100 milímetros de lluvia, lo que transformó calles, rutas y canales en verdaderos ríos de barro y agua.

De acuerdo con lo informado por el medio local El Tribuno, la pareja regresaba desde Cafayate cuando, en medio del temporal, perdió el control del vehículo, se salió de la traza y cayó a un canal totalmente anegado. El auto quedó parcialmente sumergido y la correntada impedía que sus ocupantes salieran por sus propios medios.

Rescate salta X: @QuePasaSalta Cómo fue el rescate improvisado en medio del agua La dramática escena fue registrada por un testigo y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios vecinos se acercaron para auxiliar a los turistas, utilizando sogas improvisadas para intentar sacarlos del vehículo sin que fueran arrastrados por la corriente.

“¡Agarrate fuerte!”, se escucha gritar a los hombres que participaron del rescate mientras asistían a la mujer, quien fue la primera en salir del auto, del que solo se veía la parte trasera. Luego, ya con ella a salvo en tierra firme, los rescatistas alentaron al conductor, que seguía aferrado al rodado blanco. “Tranquilo. Ya está. Agarrate fuerte”, le dijeron antes de que se arrojara al agua y lograra salir. Minutos después, el vehículo quedó completamente sumergido.

Lluvias intensas en Salta y alerta meteorológica El rescate se produjo en el marco de una fuerte tormenta que azotó durante la madrugada y la tarde del miércoles a varias localidades del Valle de Lerma. Hubo calles anegadas, rutas intransitables y numerosas familias que debieron ser asistidas por el avance del agua, según consignaron medios locales. inundaciones salta Las intensas lluvias provocaron anegamientos, rutas intransitables y activaron alertas meteorológicas en varias localidades del Valle de Lerma. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este jueves en los Valles de Lerma, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, Cachi, Cafayate, La Poma, Molinos, San Carlos y zonas aledañas. El informe advierte sobre lluvias de variada intensidad, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y ocasional granizo. Emergencia y asistencia a familias afectadas Ante la magnitud del fenómeno climático, el Gobierno provincial activó los protocolos de emergencia. Los ministros de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezaron una reunión con Defensa Civil para evaluar la situación logística ante un posible desborde del río Pilcomayo. En paralelo, se desplegaron operativos de asistencia en los municipios más afectados, especialmente en La Merced y Rosario de Lerma. Según se informó oficialmente, se entregaron colchones, bidones de agua, módulos alimentarios y otros artículos de primera necesidad a las familias que sufrieron mayores daños a raíz de las inundaciones.

