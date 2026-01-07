Inundaciones: la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia y desastre agropecuario individual en Villarino + Seguir en









La medida alcanza a productores afectados por fenómenos climáticos extraordinarios entre marzo y agosto de 2025. Incluye beneficios impositivos y crediticios previstos por la ley 10.390.

RuralNec

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario con carácter individual para explotaciones rurales del partido de Villarino afectadas por inundaciones, según lo establece la Resolución Nº 727-MDAGP-2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

La decisión se fundamenta en los perjuicios sufridos a nivel predio por productoras y productores cuyas explotaciones no registraron una afectación territorial homogénea, pero sí daños de magnitud suficiente para justificar su inclusión individual en el régimen de emergencia y desastre agropecuario. La evaluación fue realizada por la Comisión local de emergencia, junto con el área técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario, mediante análisis edáficos, meteorológicos y satelitales.

La Comisión de emergencia y desastre agropecuario de la provincia de Buenos Aires, en su reunión ordinaria Nº 274, propuso declarar la emergencia para las partidas rurales afectadas por inundación en Villarino durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2025, solicitud que contó con el respaldo de la Municipalidad de Villarino y los dictámenes favorables de las áreas técnicas provinciales.

Según la resolución, los productores alcanzados deberán presentar las declaraciones juradas dentro de los diez días posteriores a la publicación de la norma y podrán acceder a los beneficios impositivos y crediticios previstos en la ley 10.390, entre ellos alivios sobre el Impuesto inmobiliario rural y líneas de financiamiento, cuya instrumentación estará a cargo de la Agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires y el Banco de la provincia de Buenos Aires.