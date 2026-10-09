Rige la ley que reconoce a Estanislao López como Héroe Nacional

La norma quedó promulgada de hecho y destaca al brigadier santafesino como “Patriarca del Federalismo Argentino”. Su gobierno en Santa Fe se extendió por dos décadas y fue clave en los pactos que antecedieron a la Constitución de 1853.

Fue por medio de la promulgación de la ley 27.827, donde se lo reconoce como “Patriarca del Federalismo Argentino” por su defensa de la autonomía provincial.

Quedó promulgada la Ley 27.827, que declara Héroe Nacional al brigadier de Santa Fe Estanislao López , a quien reconoce como “Patriarca del Federalismo Argentino” por su defensa de la autonomía provincial, del sistema republicano y por su papel en los acuerdos previos a la Constitución Nacional. La norma fue sancionada por el Congreso , quedó promulgada de hecho el 7 de octubre y rige a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial.

La ley establece que el Gobierno nacional deberá impulsar acciones para difundir, recordar y analizar la vida, el pensamiento y la trayectoria del dirigente santafesino , tanto en el país como en el exterior. La iniciativa fue presentada por el exdiputado nacional Roberto Mirabella y en el Senado obtuvo 58 votos a favor y uno en contra.

López nació en la ciudad de Santa Fe el 22 de noviembre de 1786. Con 15 años se sumó a la defensa de la frontera norte y, después de la Revolución de Mayo, integró como sargento la expedición al Paraguay encabezada por Manuel Belgrano. Más tarde se incorporó a los movimientos que reclamaban la autonomía santafesina, en un escenario de tensión entre las autoridades de Buenos Aires y las provincias del Litoral, que pretendían intervenir en la definición del orden político sin quedar sometidas a un poder central.

En julio de 1818 asumió como gobernador interino de Santa Fe y luego se afianzó como titular. Condujo la provincia durante 20 años, hasta su muerte el 15 de junio de 1838 , en un período marcado por enfrentamientos armados, negociaciones entre provincias y medidas para ordenar la administración local.

Su concepción política sostenía que las provincias debían conservar su capacidad de decisión y formar una nación sobre bases federales. Durante el debate en el recinto, la senadora santafesina Carolina Losada afirmó que López entendía que las provincias debían participar en la construcción del país y que esa tarea no podía hacerse “a espaldas” de ellas.

López se sumó a la defensa de la frontera norte con 15 años y, después de la Revolución de Mayo, integró como sargento la expedición al Paraguay encabezada por Manuel Belgrano. Población Santa Fe

En 1819 impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, que reconoció la soberanía popular como fuente del poder y organizó un esquema republicano con un Poder Ejecutivo, una Junta de Representantes y normas para la administración de justicia. El texto disponía que “todo americano es ciudadano” de la provincia y fijaba la representación en ocho comisarios por la ciudad de Santa Fe, dos por Rosario y uno por Coronda y San José del Rincón.

Los fundamentos del proyecto resaltan la relevancia institucional de ese Estatuto en las Provincias Unidas y lo vinculan con las discusiones posteriores sobre representación política, división de poderes y organización federal del Estado.

Según la documentación legislativa, su gestión también reguló la actividad ganadera, promovió normas para reactivar el comercio y estableció controles sobre ingresos y gastos públicos. Se le atribuye la creación de una Junta de Hacienda en 1819 y de una comisión de supervisión en 1833, orientadas a ordenar las cuentas y dar a conocer información sobre los recursos del Estado provincial.

La educación tuvo un lugar destacado en su gobierno. Los fundamentos mencionan la apertura de escuelas primarias en Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Coronda, San José del Rincón y San Jerónimo del Sauce, además de iniciativas de nivel medio como el Gimnasio Santafesino y el Instituto Literario San Jerónimo. También otorgó becas para que jóvenes santafesinos estudiaran en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, mejoró los salarios docentes y respaldó la educación de niñas. Uno de sus últimos actos fue la inauguración, el 1 de mayo de 1838, de una Escuela para Niñas en Santa Fe.

En el plano nacional, su figura está asociada a la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, cuando las fuerzas federales que encabezó junto a Francisco Ramírez vencieron al ejército del poder central, lo que precipitó la caída del Directorio. Bajo su conducción, Santa Fe suscribió el Tratado del Pilar y el Tratado de Benegas, ambos en 1820, y el Tratado del Cuadrilátero, en 1822.

El acuerdo de mayor trascendencia fue el Pacto Federal de 1831, firmado por Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, del que López fue uno de los principales impulsores. Ese documento selló una alianza entre las provincias firmantes y luego quedó incluido entre los pactos preexistentes que menciona el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853.

Tras la sanción de la ley, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, sostuvo: “López entendió que era posible construir una Nación respetando la identidad y la voz de cada provincia”.