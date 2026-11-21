La víctima es un carnicero del barrio que antes de su deceso había discutido con el hijo de su agresor. El acusado intervino después y fue a su casa a buscar el arma.

Una discusión por el volumen de la música terminó en un crimen en la localidad de Villa Guillermina, en el norte de Santa Fe . Un farmacéutico de 62 años asesinó con un arma de fuego a su vecino en plena calle después de que se negara a bajar el sonido. La secuencia del ataque quedó registrada en un video.

El acusado fue identificado como Leandro Hipólito Pezz , un farmacéutico de la zona. La víctima, en tanto, era Elbio Geiser , quien trabajaba como carnicero.

Según la reconstrucción del episodio, la pelea se desencadenó durante una reunión con música alta y consumo de alcohol . En ese contexto, el hijo de Pezz se acercó a Geiser para pedirle que bajara el sonido porque no podían dormir.

Sin embargo, el carnicero se negó y respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”.

La víctima, en tanto, era Elbio Geiser, quien trabajaba como carnicero y tuvo un cruce con el hijo de su agresor previamente.

El intercambio subió de tono y, poco después, intervino el padre del joven. El hombre se subió a su camioneta y se retiró del lugar. Uno de los testigos creyó que iba a dirigirse a la comisaría para denunciar lo que había ocurrido, pero regresó armado. Allí, finalmente, fue cuando ocurrió el homicidio alrededor de las 4.30 de la madrugada.

Encontraron una serpiente y cinco huevos en la Costanera de Santa Fe y se desató un operativo de seguridad

Una serpiente y cinco huevos fueron hallados este jueves por la tarde cerca del Faro de la Costanera de Santa Fe, en medio de la crecida del río Paraná que altera los entornos naturales de la zona. El episodio activó el despliegue de fuerzas de seguridad y áreas de fauna tras un llamado de alerta a la Central de Emergencias 911.

La subida del agua sobre islas y bañados reduce el espacio disponible para que distintas especies se alimenten, se refugien y se reproduzcan, lo que las empuja hacia zonas más altas. En los últimos días se registraron avistamientos de aves, reptiles y lagartos overos en distintos sectores de la capital santafesina, una presencia que no implica necesariamente un peligro inmediato pero exige precaución y cero contacto.