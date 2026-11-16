Crecida del río Paraná: más de 200 evacuados en Santa Fe y alerta por nuevas inundaciones

El avance del agua obligó a trasladar familias de los barrios costeros y desplegar operativos de asistencia. Las autoridades mantienen una vigilancia permanente ante la posibilidad de que el río continúe creciendo durante los próximos días.

El río Paraná sufrió una importante crecida y rige el alerta por nuevas inundaciones

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a la ciudad de Santa Fe , donde el nivel del agua superó el umbral de evacuación y obligó a numerosas familias a abandonar sus viviendas. La situación se agravó durante el domingo 15 de noviembre, mientras los organismos de emergencia reforzaban las tareas de asistencia en los sectores más afectados.

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De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina , el río alcanzó los 5,76 metros a las 18 , superando en seis centímetros el nivel de evacuación establecido en 5,70 metros. Durante la mañana, la medición había sido de 5,72 metros.

La Municipalidad de Santa Fe informó que 217 personas pertenecientes a 66 familias fueron alojadas en el Centro de Asistencia Integral N.º 1, ubicado en el acceso a Alto Verde, sobre la Ruta Nacional 168. Entre los evacuados se contabilizaron 123 adultos y 94 menores.

Las autoridades concentraron los traslados preventivos en La Vuelta del Paraguayo , uno de los sectores más expuestos al avance del agua. También se registraron anegamientos en Colastiné Sur, donde comenzaron a preparar espacios para recibir a otras familias.

Personal del Ejército Argentino y equipos municipales participó en la distribución de alimentos, provisiones y materiales mediante embarcaciones para asistir a vecinos que permanecían en sus hogares.

En paralelo, el municipio reforzó las defensas, mantuvo operativos los puntos de bombeo y realizó controles en Alto Verde, La Guardia, La Boca y otros barrios ribereños.

La emergencia también afecta a distintas localidades del Litoral. Según los registros difundidos el domingo, ciudades como Goya, Reconquista, Paraná, Diamante y La Paz presentaban alturas superiores a sus respectivos niveles de evacuación.

La emergencia también afecta a distintas localidades del Litoral. Según los registros difundidos el domingo, ciudades como Goya, Reconquista, Paraná, Diamante y La Paz presentaban alturas superiores a sus respectivos niveles de evacuación.

La Agencia Federal de Emergencias había informado el viernes que 4.547 personas se encontraban evacuadas o autoevacuadas en 26 localidades de la región.

El panorama podría complicarse durante las próximas jornadas. El Instituto Nacional del Agua (INA) proyectó que el Paraná podría alcanzar los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre, sin descartar niveles superiores.

La persistencia de caudales elevados está relacionada con las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, mientras que las perspectivas climáticas anticipan mayores probabilidades de lluvias por encima de los valores habituales en parte del Litoral.

Ante este escenario, las autoridades mantienen el monitoreo permanente y los dispositivos de asistencia, especialmente en las zonas ubicadas fuera de las defensas costeras.