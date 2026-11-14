Santa Fe sumó 12 MW de energía solar con dos nuevos parques que suman 18.000 paneles bifaciales

Coral Energía, del Grupo Corven, inauguró los parques fotovoltaicos de Arrufó y San Guillermo, con una inversión privada superior a u$s12 millones. Las instalaciones cuentan con más de 18.000 paneles solares y podrán abastecer el equivalente al consumo de 8.000 hogares.

Los dos desarrollos de Coral Energía cuentan con más de 18.000 paneles bifaciales y permitirán generar electricidad equivalente al consumo de 8.000 hogares.

Santa Fe incorporó 12 MW de nueva potencia solar a su sistema eléctrico con la puesta en marcha de dos parques fotovoltaicos en el departamento de San Cristóbal. Los proyectos, desarrollados por Coral Energía, empresa del Grupo Corven , demandaron una inversión privada superior a u$s12 millones y aportarán energía a la red de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Los parques Coral Arrufó y Coral San Guillermo cuentan con una potencia pico instalada de 6,03 MWp y 6,27 MWp, respectivamente. En conjunto, suman más de 18.000 paneles solares bifaciales, instalados sobre las rutas provinciales 23 y 39, y permitirán generar electricidad equivalente al consumo de unos 8.000 hogares. Además, evitarán la emisión de aproximadamente 10.200 toneladas de dióxido de carbono por año.

La conexión al sistema de distribución provincial se realiza mediante líneas de media tensión de 33 kV. El objetivo es fortalecer el abastecimiento y mejorar la estabilidad del suministro en una región con fuerte actividad agroindustrial.

Durante la inauguración, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini , destacó la continuidad de las inversiones y la importancia de la infraestructura energética para la competitividad regional. “En la provincia de Santa Fe tomamos una decisión: obra que está empezada, obra que se tiene que terminar. Hay que dar continuidad jurídica al Estado con responsabilidad y una mirada estratégica, porque si no las inversiones privadas no vienen”, afirmó.

El funcionario también vinculó la incorporación de generación renovable con las necesidades productivas del departamento. “Aquí unimos el cuidado del medio ambiente y las energías renovables con lo productivo. Esto va a servir para que la potencia se estabilice y para darle más fortaleza a nuestro sistema agroindustrial”, sostuvo.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en la inauguración del parque solar Arrufó de Coral Energía.

Un plan de inversiones por u$s46 millones

La puesta en marcha de Arrufó y San Guillermo forma parte de un programa más amplio de Coral Energía en Santa Fe, que contempla seis desarrollos solares. Además de los dos parques inaugurados, el plan incluye instalaciones en Firmat y San Javier, y proyectos en Ceres y Venado Tuerto.

En conjunto, la iniciativa prevé alcanzar 50 MW de potencia y una inversión superior a u$s46 millones, según informó Natalia Del Cogliano, gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía. La compañía apunta a ampliar la generación renovable y fortalecer el abastecimiento de hogares, industrias y establecimientos productivos mediante una mayor descentralización de la oferta eléctrica.

Los parques solares Coral Arrufó y Coral San Guillermo, en el departamento de San Cristóbal, incorporan 12,3 MWp de potencia al sistema eléctrico de Santa Fe.

“En conjunto, el plan contempla 50 MW de potencia y una inversión superior a los 46 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento energético de hogares, industrias y establecimientos productivos, contribuyendo al fortalecimiento de la red eléctrica provincial”, señaló Del Cogliano.

Por parte del Grupo Corven, Patricia Iraola, accionista de la compañía, destacó el impacto económico y territorial de las obras. “Inaugurar estos parques no significa solamente poner en marcha nueva infraestructura energética: significa concretar inversiones, generar oportunidades y contribuir al desarrollo humano y productivo del departamento San Cristóbal y de toda la provincia”, expresó.

También remarcó el vínculo histórico de la empresa con Santa Fe: “La historia de Grupo Corven comenzó hace más de 50 años en Venado Tuerto. Cuando hablamos de invertir en Santa Fe, hablamos de nuestros orígenes, de nuestra identidad y de nuestro compromiso con la provincia que nos vio nacer”.

Energía para fortalecer la red eléctrica

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, resaltó que los nuevos parques suman alternativas de alimentación para el sistema provincial. “Es muy importante para la EPE contar con una posibilidad de alimentación más y traer a la red existente una mejor tensión y posibilidad de maniobra. Hoy la energía es fundamental para el desarrollo y tener este tipo de parques sustentables descentralizados generan arraigo y energía limpia”, afirmó.

El senador provincial Felipe Michlig, por su parte, vinculó las inversiones energéticas con otras obras de infraestructura que se ejecutan en San Cristóbal, entre ellas la repavimentación de rutas y la expansión de la red de gas natural. Según sostuvo, estas iniciativas contribuirán a mejorar las condiciones para la producción y el desarrollo del departamento.

El plan de Coral Energía en Santa Fe contempla seis proyectos solares, 50 MW de potencia total y una inversión superior a u$s46 millones.

El acto contó también con la participación de la intendenta de San Guillermo, Romina López; el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa; y autoridades de Coral Energía, entre ellas su presidente, Juan Carlos Fernández, y su director, Nahuel Vinzia.