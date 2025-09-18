La provincia de Buenos Aires prohíbe el uso de celulares en las escuelas primarias

La medida pretende elevar la calidad educativa. El 54% de los alumnos admitieron distraerse con las pantallas durante las clases.

La provincia de Buenos Aires se convirtió en la tercera jurisdicción del país en restringir el uso de pantallas en las aulas de nivel primario. La medida fue presentada por el senador Emmanuel Santalla y la senadora Lorena Mandagarán , con el propósito de elevar la calidad educativ a , resguardar la atención de los estudiantes y alentar un empleo responsable de la tecnología desde la niñez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al anunciar la aprobación de la iniciativa, Santalla declaró: “Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la Provincia de Buenos Aires".

"No se trata de prohibir la tecnología, sino de organizar su uso, ponerla al servicio del aprendizaje y garantizar que los niños y niñas puedan concentrarse, desarrollarse plenamente y aprovechar al máximo cada clase . Queremos que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza, atención y desarrollo integral, donde la tecnología sea una herramienta y no una distracción”, agregó.

De acuerdo con el informe PISA 2024 , la Argentina lidera el nivel de distracción en las aulas por el uso de dispositivos: más del 50% de los alumnos de 15 años reconoció perder concentración por su propio celular o el de sus pares.

En la provincia de Buenos Aires, el 54% de los estudiantes admitió que se distrae durante la jornada escolar, lo que afecta su lenguaje, desarrollo emocional y capacidad de atención.

Los resultados del Operativo Aprender 2024 profundizaron la preocupación: más de la mitad de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, lo que, según las autoridades educativas, evidencia la necesidad de disminuir los distractores en clase y reforzar la enseñanza.

Otras experiencias en el país

Con esta medida, Buenos Aires se suma a Neuquén y Salta, provincias que ya habían adoptado políticas similares. La primera, mediante la Ley N° 3520, prohibió los celulares en los niveles inicial y primario durante toda la jornada, y solo permitió su uso en secundaria con fines pedagógicos.

En tanto, la Ley N° 8474 de Salta estableció una prohibición general de dispositivos en todas las escuelas, salvo excepciones autorizadas por docentes.

La normativa bonaerense apunta a incrementar la concentración de los alumnos, mejorar la interacción con los docentes y fortalecer el desarrollo cognitivo, social y emocional de las infancias.

El texto subraya que no se trata de rechazar la tecnología, sino de ordenarla y ubicarla al servicio del aprendizaje, fomentando un uso pedagógico y consciente de las herramientas digitales.