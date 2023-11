Rige un nuevo paro de colectivos: a qué líneas afecta

Seguidamente, sobre el conflicto, el sindicalista dijo hoy que “las empresas no cumplieron con los sueldos como se acordó”.

El paro de colectivos continuará por tiempo indefinido

Debido a esto, se confirmó que el Gobierno provincial, “liberaría hoy los fondos adeudados”, pero fuentes de la Municipalidad capitalina señalaron que el trámite aún no se hizo efectivo, por lo que el paro del servicio de transporte urbano continuará, de acuerdo a lo dispuesto y anunciado por la entidad gremial.

“La diferencia acordada en paritarias tuvo que haberse pagado el día 10 y eso no ocurrió”, de quejó Sabao en diálogo con la mencionada radio capitalina y agregó que “el dinero no está en las cuentas de los choferes y no nos quedó más alternativa que realizar esta medida de fuerza para reclamar lo nuestro”.

Detalló además que se trata de “una diferencia de lo dispuesto en paritaria, que se abonó solamente el 50%” y que el paro de actividades en servicio de transporte urbano de pasajeros, también se cumple en localidades del interior provincial.

Respecto de la explicación de la posición empresarial, Sabao manifestó “ellos sostienen que no se está se recibiendo el monto de subsidios que se acuerda y tampoco se cumple con la fecha de pago que se acuerda.”

“En esta situación estamos parados los trabajadores, que siempre llevamos la peor parte”, concluyó secretario General de UTA y adelantó que “ el paro no se levantará hasta que se abone a los trabajadores lo que fue acordado”.