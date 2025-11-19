Tragedia en Esteban Echeverría: asesinaron a un joven de 21 años para robarle la bicicleta + Seguir en









La víctima volvía a Villa Madero después de pasar la tarde del lunes en los bosques de Ezeiza junto a una amiga cuando fueron interceptados por dos ladrones. El joven, que intentó defenderse, recibió un disparo en la cabeza,

Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años, fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la bicicleta, a la altura del kilómetro 23 de la autopista Riccheri, en Esteban Echeverría.

La víctima volvía a Villa Madero después de pasar la tarde del lunes en los bosques de Ezeiza junto a una amiga cuando fueron interceptados por dos ladrones. El joven intentó defenderse y recibió un disparo en la cabeza con un arma de fuego. Los asaltantes escaparon y continúan siendo buscados.

Luego del incidente, la amiga del joven se comunicó de inmediato con los padres. Al recibir la llamada, la mamá de Nazareno salió desesperada de su domicilio rumbo al lugar del hecho. "Me llamó la amiga desesperada y cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en el bolsillo", lamentó la madre.

nazareno-tobias-isern-2 La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El relato de la amiga del joven asesinado La joven, también de 21 años, contó que la agresión ocurrió de manera repentina: “Nazareno no dijo nada. Habrá sido en 30 segundos en los que forcejearon; Naza no quería soltar la bicicleta, lo tiraron al piso y le pegaron un tiro en la cabeza”.

“Traté de hacerle RCP, no había nada que hacer. Empezó a salirle sangre por todos lados. Llamé al 911, llamé a su mamá y pensé: ‘¿Cómo le digo?’”, expresó. Ante la situación, la joven pidió ayuda en la autopista y una pareja se ofreció a ayudarla. “Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. La Policía me dijo que ya no podían tocarlo. Le sacaron la vida al instante”, lamentó. Además, entre lágrimas describió al joven como alguien querido por todos: “Era la persona más buena que podías conocer. En el barrio todo el mundo lo quería. La persona que lo conocía se encariñaba muy rápido. Era una muy buena persona, siempre iba a estar para lo que necesites. La persona más segundera era él. Le sacaron la vida como si nada”. "Voy a sacar las fuerzas de donde pueda para que se haga justicia“, aseguró.

