Rodrigo Abd: el talento de transmitir arte a través de un conflicto 

“Lo más complicado de adaptarse a un ambiente bélico es tratar de tomar las fotos de mayor profundidad y que mejor cuenten la historia, pero al mismo tiempo cuidarme y no quedarme atrapado en el medio del conflicto . Esa relación entre el peligro y el trabajo es algo que los fotoperiodistas estamos todo el tiempo evaluando”, señaló en diálogo con Ámbito , el fotoperiodista que el pasado 8 de mayo se convirtió en el único argentino en ganar dos premios Pulitzer , que se entregan ininterrumpidamente desde 1917. Previamente había obtenido esta misma distinción en 2013 por su destacado trabajo en el conflicto civil de Siria .

El jurado destacó su trabajo junto a seis colegas del equipo de The Associated Press (AP) , agencia en la cual trabaja desde 2003. La imagen premiada es la que tiene como protagonista a Nadiya Trubchaninova , de 70 años , llorando arrodillada junto al ataúd que contiene el cuerpo de su hijo.

Rodrigo Abd Ucrania.jpg AP Rodrigo Abd

“Nadiya nos invitó a un pequeño cementerio en su pueblo, Myculychi, donde fotografié la despedida final. Ese llanto, es el llanto de miles de otros llantos que desgarran a las familias ucranianas y rusas en este conflicto bélico que parece no tener fin”, destacó el hombre de 46 años que siempre ha tratado de vivir la fotografía desde el lado periodístico “Nunca llegué a la fotografía por el paisaje o la familia, si bien aprecio ese tipo de fotos, a mí me agarró por el documento histórico y buscando registrar la noticia".

Los valientes fotoperiodistas se adentraron en las zonas de conflicto ucranianas durante más de cinco semanas, no sólo para documentar los eventos, sino también para ser testigos en primera persona de lo que ocurría. "Arribamos cuando las tropas rusas estaban todavía cerca de Kiev. Fuimos a documentar lo que quedó de esa ocupación. Lo más duro de la cobertura fue ver esos lugares devastados después de la salida del ejército ruso", recordó sobre su llegada al país europeo en abril de 2022.

rodrigo abd foto 2.jpg

Inmortalizar la problemática social

Los conflictos bélicos fueron de lo más trascendente de la trayectoria de Abd, que ha registrado en Medio Oriente la guerra en Afganistán en 2010, la Primavera Árabe en Libia en 2011 y el enfrentamiento civil en Siria en 2012. “Es muy interesante descubrir un conflicto desde adentro porque uno entiende la condición humana de la mejor manera. Lo peor y lo mejor del ser humano están peleando entre sí”, sostuvo el fotógrafo nacido en Buenos Aires en 1976.

Sin embargo, su labor no se limita solo a las guerras. El hombre que trabajó para los medios La Razón y en La Nación, también es reconocido por documentar temáticas sensibles que involucran problemáticas sociales y políticas en América Latina.

rodrigo abd foto 4.jpeg

“Siempre me interesaron los procesos políticos, sociales y económicos. Yo me formé en las calles de Buenos Aires en momentos sumamente dramáticos del país como la crisis del 2001 y luego trasladé mi cometido hacia Centroamérica donde documenté hechos de una magnitud social trascendental, como la violencia extrema urbana de las maras en Guatemala, el terremoto en Haití en 2010, el gobierno bolivariano en Venezuela, las FARC en Colombia y la búsqueda de los familiares de desaparecidos en los altiplanos del Perú. Desde hace dos años volví a Argentina y desde acá me muevo en búsqueda de distintas historias”, comentó el también distinguido con el premio Premio Gabo 2022.

Ponerse en el lugar del otro

El fotodocumentalista también ha destacado que su oficio le permite entender la luchas militares y las crisis de la población desde una perspectiva más comprensiva. “En el momento de la cobertura trato de no juzgar a la gente, sino de entender y relacionarme con todo el mundo para tener una idea más clara del contexto de lo que estoy fotografiando. De esa manera se abren más puertas para mí y puedo entrar a las historias con total profundidad”, detalló.

rodrigo abd foto 5.jpeg

“Hoy asimilo el mundo de una manera más global, he aprendido a tener la paciencia para comprender que hay sociedades que funcionan de otra manera. Tanto por qué un chico de 18-19 años, analfabeto, en Centroamérica, se convierte en pandillero y asesino, o también lo que vive alguien en situaciones en medio de la guerra”, concluyó Abd.