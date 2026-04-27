Electrolux dejará de producir heladeras en Rosario y recortará 100 empleos

En enero había discontinuado la fabricación de cocinas. Se concentrará sólo en freezers y lavarropas. El resto de los productos será importado.

La firma local Frimetal (ex Gafa) ensambla en Rosario los productos para la multinacional sueca Electrolux.

La empresa que ensambla en la Argentina productos para la multinacional sueca Electrolux confirmó que a partir de mayo dejará de ensamblar heladeras en su planta industrial ubicada en la zona sur de la ciudad de Rosario. La medida conlleva la desvinculación de 100 trabajadores que cumplían tareas en dicha línea de producción.

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Este cambio en la operatividad de la fábrica se suma a la decisión tomada en enero pasado, cuando la firma discontinuó la fabricación de cocinas . Tras estas modificaciones, el establecimiento se limitará a la producción de freezers y lavarropas .

El proceso de achicamiento de la capacidad productiva de la planta, que opera bajo la razón social Frimetal ( ex Gafa ), se desarrolló en diversas etapas durante el primer cuatrimestre del año.

Según los reportes técnicos y gremiales, la primera fase tuvo lugar en enero con el cierre de la línea de cocinas. Posteriormente, durante el mes de marzo, la empresa abrió un registro de retiros voluntarios al que se acogieron aproximadamente 130 empleados.

La nueva etapa, que se ejecutará en mayo, consiste en el cese total de la línea de ensamblaje de heladeras. Esta determinación afecta de manera directa a 100 operarios.

La dirección de la compañía comunicó que la planta continuará operativa únicamente para la fabricación de dos categorías de productos: lavarropas y freezers, lo que implica una reducción significativa en el volumen total de manufactura local y en la cantidad de horas trabajadas en el complejo industrial.

Crisis en el sector de electrodomésticos y línea blanca

La situación de la planta de Rosario se enmarca en un contexto de retracción de los indicadores del sector de línea blanca en Argentina.

Según datos de la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos y las estadísticas de consumo interno, las ventas de artículos para el hogar han registrado una caída constante desde el inicio del año.

Los informes de mercado señalan una disminución en la demanda de heladeras y cocinas que oscila entre el 30% y el 40% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta baja en el consumo se atribuye a la pérdida de poder adquisitivo y a la modificación de las condiciones de financiación (créditos) para la compra de bienes durables.

Paralelamente, el sector registró un incremento en el ingreso de productos terminados del exterior tras la simplificación de los trámites de importación y la eliminación de las licencias no automáticas.

En este contexto, varias compañías del sector reportaron medidas de ajuste similares o se encuentran en situaciones de crisis financiera:

-Mabe: La firma de origen mexicano, con plantas en San Luis y Córdoba, implementó esquemas de suspensiones rotativas y despidos. En su planta de Luque (Córdoba), la empresa dispuso suspensiones para sus 900 operarios ante la acumulación de stock y la caída de ventas de lavarropas y cocinas.

-Bambi: La fabricante de heladeras y freezers, también radicada en el cordón industrial santafesino, aplicó planes de suspensiones a su personal para evitar despidos directos, reduciendo su jornada laboral ante la falta de demanda de sus productos.

-Whirlpool: La multinacional ha reestructurado sus operaciones en el país, optando por delegar la fabricación de ciertas líneas de productos en terceros o reduciendo sus turnos de trabajo en la planta de Pilar, provincia de Buenos Aires.

-Peabody (Goldmund): La empresa fabricante de pequeños electrodomésticos y sistemas de calefacción solicitó recientemente la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La firma informó deudas que no puede afrontar bajo el actual esquema de ventas y costos operativos.

El ajuste global de Electrolux

Más allá de la coyuntura específica que atraviesa la economía Argentina, Electrolux viene aplicando medidas de ajuste en otros países en los que está presente.

La semana pasada, el fabricante sueco de electrodomésticos anunció en Estocolmo que cerrará su fábrica en Jaszbereny, Hungría, a finales de este año, lo que afectará a unos 600 empleados, detalló la compañía .

Electrolux señaló en un comunicado que el cierre de la planta, dedicada a la fabricación de productos de refrigeración integrados y de libre instalación, se enmarca en sus esfuerzos por reducir costos ante la competencia y la debilidad de la demanda.

"Esta decisión responde al entorno competitivo actual, marcado por el estancamiento de la demanda del mercado, la presión sobre los precios y las crecientes limitaciones en la competitividad de costos", declaró la empresa.