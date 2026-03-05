CABA suscribió un acuerdo con plataformas de delivery para mejorar condiciones de repartidores y garantizar orden vial

El convenio establece cuatro áreas marco que regularán la actividad de los trabajadores. Apunta a "ordenar y profesionalizar" el empleo del sector.

Las empresas de delivery firmaron un entendimiento con las autoridades porteñas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó este jueves un acuerdo con plataformas digitales para garantizar la protección de los repartidores que trabajan en el distrito y fortalecer la seguridad vial. Tendrá una vigencia de dos años y se creará una Comisión de Seguimiento integrada por ambas partes.

El Convenio de Buenas Prácticas y Colaboración fue suscripto por el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny , el Subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, y representantes de las principales empresas del sector de delivery.

El entendimiento establece pautas de cooperación entre el sector público y las plataformas para "ordenar y profesionalizar" una actividad que, en el último tiempo, ha crecido significativamente en el ámbito porteño.

Según informó el gobierno de Jorge Macri, el compromiso se circunscribe sobre cuatro áreas principales. En primer lugar, en materia de seguridad vial dispone el "cumplimiento de las normas de tránsito" , entre ellas, el uso obligatorio de casco y elementos de protección personal, el respeto de las velocidades máximas de circulación y de uso de carriles permitidos, y recalca la prioridad de los peatones, especialmente en zonas sensibles.

En segundo lugar, establece un "uso responsable del espacio público" . En ese sentido, enfatizan sobre la prohibición de estacionar en doble fila, en rampas o en zonas no habilitadas y de obstruir veredas y accesos. También exige la reducción de ruidos molestos y la planificación de entregas para evitar permanencias prolongadas en la vía pública. En relación a los locales comerciales, hace hincapié en su adecuación para que cuenten con espacios internos destinados a la espera y a las operaciones de carga y descarga.

convenio platarformas de delivery La firma del convenio se llevó a cabo en las oficinas del Gobierno porteño, en Parque Patricios.

El tercer punto pone el foco en la protección, la seguridad y cobertura para repartidores. El convenio marca que las plataformas deberán garantizar seguros de accidentes personales, de responsabilidad civil y de vida obligatorio. Asimismo, deberán proveer cascos homologados, equipamiento reflectante y capacitaciones en conducción segura, primeros auxilios y manejo de carga.

Por último, se refiere a la regularización de la actividad. Establece la inscripción de los repartidores en un régimen simplificado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, y la revalidación en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMUR) dentro de un plazo de 180 días.

Comisión de Seguimiento y restricción a repartidores incumplidores

Entre las medidas previstas se encuentra también la posibilidad de restringir el acceso a la aplicación a repartidores que no cumplan con la normativa vigente. El convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga automática por única vez por igual período.

La Subsecretaría de Trabajo y Empleo será la encargada de supervisar el cumplimiento del acuerdo. Además, se creará una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de todas las partes, que implementará mecanismos de control y sistemas de alerta ante posibles incumplimientos.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad busca acompañar el crecimiento de la economía de plataformas con reglas claras, mayor seguridad vial y mejores condiciones para quienes trabajan en la actividad.

convenio plataformas El jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, encabezó la firma del acuerdo. GCBA

“Buenos Aires es una ciudad moderna, innovadora y tecnológica. Pero, sobre todo, debe ser una ciudad segura, justa y ordenada", afirmó Sánchez Zinny y manifestó que "ese es el compromiso que hoy estamos firmando”.

“El crecimiento de la economía de plataformas es una realidad que vemos todos los días en nuestras calles. La Ciudad no puede mirar para otro lado frente a ese crecimiento: debemos acompañarlo con reglas claras, seguridad y responsabilidad”, agregó.

Por su parte, el Subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, destacó que el acuerdo apunta a mejorar las condiciones de quienes realizan la actividad. “Cada vez que vemos a un repartidor cruzando la ciudad bajo la lluvia o de noche, vemos esfuerzo, vemos trabajo y vemos dignidad. Esa dignidad merece protección”, sostuvo Bueno.

“Este convenio no es simbólico. Establece obligaciones concretas, plazos de adecuación y mecanismos de control para que la actividad se desarrolle de forma segura y ordenada”, explicó.