Santa Fe: tras cerrar las fronteras, ahora exigen circular con hisopado negativo

perotti.jpeg Omar Perotti, gobernador de Santa Fe.

La antigüedad de este estudio no debe ser superior a 72 horas, a la vez que cada persona "deberá acreditar a simple requerimiento de las autoridades competentes, junto con la demás documentación habilitante para circular". Esto "no exime del cumplimiento de las medidas dispuestas por el Decreto N° 0543/20; en particular observar el aislamiento social, preventivo y obligatorio".