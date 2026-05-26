Alerta por neblinas en el AMBA: visibilidad reducida y una semana con frío

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por bancos de niebla persistentes en la Ciudad y el conurbano. Las marcas térmicas seguirán acotadas y no superarán los 17 °C en los próximos días.

La neblina dice presente en el inicio del martes en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició la semana bajo condiciones meteorológicas dominadas por la presencia de neblinas y nubosidad baja , un fenómeno que motivó la emisión de advertencias de nivel violeta por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . La situación, que comenzó a manifestarse durante el fin de semana largo, continuará al menos hasta el sábado, con impacto directo en la visibilidad, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día.

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Para este martes , se espera un arranque con cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en un rango acotado, con mínimas cercanas a los 9 °C y máximas que apenas alcanzarán los 16 °C. La persistencia de nubes bajas limita la radiación solar, reduciendo la amplitud térmica, una característica típica del otoño en la región.

A nivel nacional, el sistema de alertas también incluye advertencias por tormentas en sectores del centro y noreste del país, mientras que la niebla afecta a amplias zonas, incluyendo el Litoral y la provincia de Buenos Aires.

El miércoles se perfila como el día más frío del período. Con una mínima de 9 °C y una máxima de apenas 15 °C, la diferencia térmica será de solo 5 grados. Los vientos soplarán desde el este y sudeste, reforzando la sensación de aire húmedo y fresco.

Durante las noches y madrugadas, la niebla seguirá siendo protagonista, con posibles complicaciones para la circulación vehicular y eventuales demoras en operaciones aéreas. Este escenario obliga a extremar precauciones, especialmente en rutas y accesos urbanos.

Hacia el jueves, las condiciones mostrarán una leve estabilización. Las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y los 17 °C, sin lluvias previstas. Además, algunos modelos meteorológicos anticipan una paulatina reducción de la nubosidad baja hacia el final de la semana.

Niebla CABA Ciudad (2).jpeg Durante las noches y madrugadas, la niebla seguirá siendo protagonista, con posibles complicaciones para la circulación vehicular y eventuales demoras en operaciones aéreas.

El viernes mantendrá una tendencia similar, aunque con una posible leve mejora térmica. Las máximas podrían acercarse a los 19 °C, marcando la recuperación más notoria del período, aunque todavía con presencia de nubosidad variable.

El fin de semana cerrará con condiciones estables: cielo parcialmente nublado, mínimas de alrededor de 13 °C y máximas entre 17 °C y 18 °C. La mayor presencia de sol permitiría tardes algo más templadas, aunque las mañanas seguirán frescas.

En paralelo, las lluvias quedarán restringidas al norte del país, mientras que otras alertas del SMN advierten por nevadas en Santa Cruz y fuertes vientos en el oeste de La Pampa.

El dato clave para el AMBA será la continuidad de las neblinas: un fenómeno típico de esta época, pero que en esta ocasión se presenta con mayor persistencia e intensidad, configurando una semana donde la precaución al circular será fundamental.

Alerta violeta en el AMBA y el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel violeta por niebla que afectará a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y varias provincias del centro y noreste.

El fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, la mañana y nuevamente por la noche, con reducción de visibilidad en rutas y accesos, lo que podría generar complicaciones en el tránsito y en la actividad diaria.

Desde el organismo advirtieron que estas condiciones pueden provocar inconvenientes en la circulación y afectar el normal desarrollo de las actividades, por lo que recomiendan extremar precauciones al conducir.