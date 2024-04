Shannen Doherty: "Estoy esperando mi muerte"

“ Mi prioridad en este momento es mi madre . Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes, por eso estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas , no quiero que se encuentre con un depósito lleno de muebles”, afirmó la intérprete.

Es que, mientras transcurre su enfermedad, la actriz de Hollywood está haciendo limpieza, vendiendo o regalando un sinfín de objetos que venía conservando: “Sentís que estás soltando algo que fue muy especial e importante para vos. Al final, te da cierta sensación de paz y de calma porque estás ayudando a la gente que se va a quedar a tener una transición más limpia y más sencilla”, detalló.

En su podcast, la intérprete comentó que ya hasta dejó claros sus planes de cremación: "Quiero que las mezclen con las cenizas de mi perro y con las cenizas de mi padre”, aseguró.

Pero la principal preocupación de Doherty es poder liberar a su madre de ocuparse de las cuestiones menores una vez que ella ya no esté presente. La actriz admitió que siempre fue muy fanática de los mercados de segunda mano y los anticuarios, por lo que posee una gran colección de muebles: “Yo ya no lo voy a disfrutar y otros tampoco lo estarían disfrutando, ¿realmente lo necesito a estas alturas? ¿Necesito tener tres mesas de comedor en casa? La respuesta es no, la mayoría de veces no necesitamos las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien un poco de limpieza y no convertirnos en acumuladores”.

Además, Doherty planea utilizar las ganancias de la venta de sus pertenencias para darse un último gusto: viajar con su madre. "Lo que me da alegría es llevarme a mi madre a lugares a los que siempre quiso ir. Puedo construir recuerdos para la gente que quiero”, concluyó.

Qué tipo de cáncer enfrenta Shannen Doherty

En 2020, Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama, pero no es la primera vez que la actriz enfrenta esta enfermedad. En 2015, ya había padecido esta afección, obligándola a someterse a una masectomía, quimioterapia y radioterapia.

Luego del tratamiento inicial, el tumor estaba en remisión pero, un par de años después, la actriz reveló que la enfermedad había vuelto: "Va a salir a la luz en cuestión de días o semanas que me encuentro en un estadio IV. Mi cancer volvió y por eso estoy aquí", había confesado en una entrevista en el programa Good Morning America.

Desde que la afección volvió, la situación fue empeorando año a año. En enero de 2023, Doherty debió someterse a una cirugía para eliminar el tumor que había llegado a su cerebro.

El diagnóstico actual de la actriz es cáncer en estadio IV o metastásico, una enferemdad que todavía no tiene cura, aunque los nuevos tratamientos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este tipo de cáncer, las células cancerosas se separan del sitio donde se originaron y forman tumores nuevos en otras partes del cuerpo, diséminando la enfermedad del lugar donde se opriginó hasta un nuevo destino lejano en el cuerpo.