Si cobro la AUH de ANSES: ¿tengo que hacer algún trámite para recibir la Tarjeta Alimentar en agosto 2025?







El organismo previsional informó sobre los montos finales de los complementos de las asignaciones que cobran los beneficiarios.

ANSES anunció los montos de las asignaciones y sus complementos en agosto 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar de agosto de 2025. Este beneficio busca garantizar el acceso a una canasta básica de alimentos para niños y niñas.

El pago de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente junto con la AUH. Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para recibir este beneficio. El Ministerio de Capital Humano gestiona este programa, que se acredita en una tarjeta prepaga exclusiva para la compra de alimentos.

Los ajustes de las distintas prestaciones de ANSES respondieron al índice de inflación de junio, que alcanzó el 1,6% según el INDEC. El decreto 274/2024 estableció el mecanismo de movilidad que regula estas actualizaciones. Los beneficios modificados incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el Complemento Leche.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos de beneficiarios. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años reciben este beneficio. Las mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo también acceden al programa. Las familias con hijos con discapacidad sin límite de edad y los titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos forman parte de los beneficiarios.

El requisito principal consiste en mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES. Los beneficiarios deben verificar su información en la sección "Información Personal" de Mi ANSES. Este paso garantiza el correcto depósito de los beneficios sin necesidad de trámites adicionales.

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025 Los montos de la Tarjeta Alimentar variaron según la cantidad de hijos: Familias con un hijo y AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 El dinero se deposita en la misma cuenta y fecha que la prestación principal. Los beneficiarios consultan su fecha de cobro en el calendario de pagos de ANSES. La sección "Hijos > Mis Asignaciones" en Mi ANSES muestra esta información con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Monto de la AUH en agosto El monto total de la AUH por hijo ascendió a $112.941 en agosto de 2025. ANSES retiene el 20% de este monto hasta la presentación de la Libreta AUH. El pago mensual fue de $90.352,80 por hijo. La Libreta AUH certifica los controles médicos y la asistencia escolar de los menores. La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26. Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación. El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días se pagó junto con la AUH para niños de hasta 3 años. El monto de este complemento alcanzó los $42.162 por hijo. Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025 Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto