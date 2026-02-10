Protestas policiales en Santa Fe: pasarán a disponibilidad a al menos 20 agentes sublevados

Lo anunció el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, luego de una noche de protestas y enfrentamientos entre uniformados. El funcionario apuntó contra "grupos desplazados de la fuerza por graves hechos de corrupción".

El gobierno de Santa Fe anunció que pasará a disponibilidad a al menos 20 agentes que participaron de las protestas policiales de este lunes, donde grupos de uniformados intentaron impedir la salida de patrulleros en Rosario y se enfrentaron con colegas en servicio . "Estamos haciendo de todo para que investiguen posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales", informó el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni .

En el inicio de la semana, un puñado de policías, junto a penitenciarios y familiares, inició una protesta en distintas localidades de la provincia, incluyendo a Rosario y Santa Fe en reclamo de mejoras salariales y laborales. La situación escaló cuando agentes de infantería avanzaron sobre los manifestantes, produciendo algunos escarceos.

Ante este escenario, la administración de Maximiliano Pullaro salió a dar explicaciones a través de su ministro de Seguridad. Al respecto, Coccocioni anunció que pasarán a disponibilidad a al menos 20 efectivos. " Tenemos cerca de no menos de 20 funcionarios policiales, que irán siendo identificados mediante labores investigativas -que se están desarrollando-, que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco antibalas", dijo.

El funcionario explicó: "Estamos haciendo de todo para que investiguen posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la policía de Santa Fe".

Coccocioni explicó que la gestión santafesina "comparte los reclamos y las necesidades de la policía de Santa Fe" y que juzgan "legítimos y atendibles los reclamos casi en su totalidad".

Represión policial Rosario

No obstante, aseguró que "paulatinamente, con particular énfasis a partir de noche, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas y antijurídicas, instigando al personal policial en forma directa y sembrando fake news".

"Se trató de impedir la salida de los móviles hacia sus funciones de patrullaje y un estimado de no menos de 20 unidades en Rosario y Santa Fe fueron directamente paralizadas, puestos en frente de la jefatura y luego algunas personas cometieron abandono de servicio", detalló.

Acto seguido, el ministro dijo que "todo policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad logró bajar drásticamente los índices de violencia que azotaban a la provincia nosotros los vamos a seguir defendiendo".

"Sobre este reclamo legítimo se montaron gente allegada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores están privados de la libertad", subrayó el dirigente.

Por otra parte, Cococcioni calificó como "exitosa" a la política en el área desarrollada tanto por el gobierno local como por el nacional y admitió que mantiene diálogo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y con las fuerzas federales, que "tuvieron un despliegue importante para mantener los niveles de seguridad que no estamos dispuestos a resignar bajo ningún punto de vista".

"No consideramos que los reclamos ya están satisfechos, son válidos, no quitamos validez ni anulamos que falta mucho para el bienestar de las fuerzas de seguridad. Sí decimos que, sobre un reclamo que en el fondo juzgamos legítimo, se han montado otros intereses que de legítimos tienen muy poco", declaró.