Qué reclaman los policías de Santa Fe

La tensión inició tras protestas frente a cuarteles y la Casa de Gobierno. Los efectivos y sus familias denuncian salarios insuficientes, falta de asistencia psicológica y precariedad en los recursos operativos.

El sueldo promedio de un policía que recién ingresa en Santa Fe ronda los $1.300.000 mensuales.

Parte de la policía de Santa Fe se acuarteló en las últimas horas en medio de un creciente reclamo por mejoras salariales, condiciones laborales y mayor asistencia en materia de salud mental . La protesta incluyó manifestaciones frente a distintos cuarteles y la Casa de Gobierno provincial, protagonizadas principalmente por familiares de los efectivos.

El conflicto expone un fuerte malestar dentro de la fuerza, que denuncia la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la precariedad en el equipamiento y la falta de acompañamiento médico y psicológico adecuado.

Uno de los principales ejes del reclamo es el nivel salarial. Actualmente, el sueldo promedio de un policía que recién ingresa en Santa Fe ronda los $1.300.000 mensuales. Sin embargo, según denuncian los propios efectivos y sus familias, ese ingreso resulta insuficiente y depende en gran medida del cobro de adicionales por horas extra o servicios operativos.

Esto implica que muchos agentes deban extender sus jornadas laborales para alcanzar ingresos que consideren adecuados, lo que incrementa el desgaste físico y emocional.

Días atrás, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, anunció el pago de bonos extraordinarios de $500.000 y $250.000. No obstante, esas medidas no lograron desactivar el conflicto, ya que los manifestantes consideran que se trata de soluciones transitorias que no resuelven el problema estructural de los salarios.

Condiciones laborales y falta de recursos

Además de la cuestión salarial, los manifestantes denuncian condiciones laborales que consideran deficientes. Entre los principales reclamos, mencionan problemas con los uniformes, falta de equipamiento adecuado y carencias en los recursos necesarios para realizar tareas de patrullaje.

También señalaron precariedad en las condiciones generales de trabajo y cuestionaron la falta de medidas orientadas a mejorar el bienestar del personal policial.

Durante las protestas, familiares de los efectivos denunciaron que las condiciones de la fuerza “han quedado de lado”, lo que profundizó el malestar y derivó en el acuartelamiento parcial de algunos sectores.

El reclamo por atención en salud mental tras la muerte de un efectivo

El conflicto se intensificó tras la muerte de un policía de 32 años que se desempeñaba en la Unidad Regional 2 de Rosario. El efectivo se disparó en la cabeza, agonizó durante dos días y falleció el 4 de febrero.

Según los manifestantes, el agente había regresado a sus funciones pese a no encontrarse en condiciones psicológicas adecuadas y contar con licencia médica. Este hecho generó un fuerte impacto dentro de la fuerza y reactivó los reclamos por mayor asistencia en salud mental.

En ese sentido, los familiares exigen mejores mecanismos de contención psicológica y controles médicos adecuados para evitar situaciones similares en el futuro.

Protestas, tensión y acuartelamiento

Las manifestaciones comenzaron en Rosario y luego se extendieron a la ciudad de Santa Fe, donde el principal foco de protesta fue la Casa de Gobierno. En ese contexto, varios patrulleros se apostaron como señal de reclamo.

Durante la madrugada también se registraron momentos de tensión y cruces entre los manifestantes y efectivos que se encontraban de servicio.

El acuartelamiento de parte de la fuerza refleja la magnitud del malestar interno, que combina reclamos económicos, laborales y de asistencia sanitaria.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y el reclamo de los efectivos se mantiene firme, con el foco puesto en mejoras salariales estructurales, mejores condiciones de trabajo y una mayor protección de la salud física y mental del personal policial.