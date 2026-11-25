Las familias que reciben esta asignación tienen la posibilidad de sumar un ingreso adicional para cerrar el año, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.

Los beneficiarios deben prestar atención a los plazos para no perder la oportunidad de acceder a este dinero.

Con la llegada de diciembre y los gastos que suelen acompañar al último mes del año, muchas familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a una suma extra de ANSES . Para ello, será fundamental revisar si tienen algún trámite pendiente antes de que termine 2026.

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A diferencia de lo que ocurre con los jubilados y pensionados, este dinero no forma parte del medio aguinaldo y su monto varía según el lugar de residencia y la cantidad de meses durante los cuales se cobró la prestación.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo , les corresponde a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. La AUH, en cambio, es una prestación social que no contempla este tipo de pago dentro de su esquema de cobros.

Los titulares de la AUH pueden recuperar el dinero que ANSES les retiene todos los meses.

Sin embargo, las familias tienen la posibilidad de recuperar una parte del dinero que el organismo previsional les retiene todos los meses . Habitualmente, los titulares reciben el 80% del valor de la asignación, mientras que el 20% restante queda pendiente de cobro hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Para acceder a ese dinero, es necesario certificar los controles médicos, la vacunación y la asistencia escolar de los hijos, según su edad. Estos datos pueden acreditarse mediante la Libreta AUH o a través del intercambio de información entre los organismos del Estado.

Desde noviembre de 2026, la verificación automática de determinados requisitos permite que más beneficiarios puedan recibir el complemento sin necesidad de presentar el formulario.

Montos de la Libreta AUH: cuánto se cobra en zona general y en Zona 1

El importe que recibirán las familias en esta oportunidad surge de las retenciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Por lo tanto, los aumentos que tuvo la asignación en los últimos meses no modifican el valor del complemento pendiente.

Para quienes percibieron la prestación durante los 12 meses de ese período, los montos a cobrar por cada hijo son los siguientes:

AUH en zona general: $274.451,20

AUH en Zona 1: $356.787,80

AUH por hijo con discapacidad en zona general: $893.658,20

AUH por hijo con discapacidad en Zona 1: $1.161.757

Los importes más elevados corresponden a los habitantes de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

En aquellos hogares donde se cobra la asignación por más de un hijo, el dinero se entrega por cada uno de ellos. En tanto, quienes comenzaron a recibir la prestación una vez iniciado el período mencionado cobrarán una suma menor, correspondiente a los meses en los que se les aplicó la retención.

La Libreta AUH puede presentarse por internet o en una oficina de ANSES. Radio del Plata

Últimos días para presentar la Libreta AUH: cómo hacer el trámite en Mi ANSES

Los beneficiarios que todavía tengan datos pendientes de acreditar tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la documentación. La gestión es gratuita y se puede iniciar tanto desde la computadora como desde la aplicación del organismo previsional.

Para completar el trámite de manera virtual, se deben seguir estos pasos:

ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social

seleccionar la opción Hijos y luego Libreta AUH

consultar qué datos faltan acreditar de cada hijo

generar, descargar e imprimir el formulario en una sola hoja

llevarlo a la escuela o al centro de salud, según corresponda, para que sea completado y firmado

sacar una foto del documento completo y cargarla desde la opción Subir Libreta AUH

Al momento de fotografiar el formulario, es importante que se vean claramente las cuatro esquinas y que la imagen esté bien iluminada. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Una vez finalizada la carga, el titular recibirá un correo electrónico de confirmación. Quienes tengan dificultades para realizar la gestión por internet también podrán acercarse a una oficina de ANSES sin necesidad de solicitar un turno previo.

El depósito se realiza en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la asignación y puede demorar hasta 60 días. Por este motivo, presentar la Libreta en diciembre no significa necesariamente recibir el dinero antes de fin de año.